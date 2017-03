L'espulsione del francese è stata decisiva per l'eliminazione del Siviglia dalla Champions League. Per alcuni grandi ex del calcio inglese era però evitabile.

Non è come quella del Barcellona, ma la rimonta del Leicester in Champions League contro il Siviglia ha comunque qualcosa di magico. Un po’ perché la stagione gli inglesi l’avevano cominciata particolarmente male, un po’ perché il Siviglia negli ultimi anni in Europa League non è mai stato un avversario semplice da affrontare. Ma, quando si vince, è sempre perché c’è qualcuno che perde. E, perfino negli sport di squadra, può esserci un responsabile principale. In questo caso è Samir Nasri.

Nasri, espulsione ingenua

Col Siviglia sotto di due gol, ma con la possibilità di acciuffare (quantomeno) i supplementari, bisognava mantenere i nervi saldi. Nasri invece si è fatto espellere, lasciando i compagni in 10. Il francese si è visto sventolare il secondo giallo per una reazione violenta (testa a testa con Vardy). Visto il rosso, Nasri, infastidito dalla sceneggiata dell’attaccante del Leicester, ha provato nuovamente ad affrontarlo, venendo però fermato dai propri compagni. Samir è caduto nella trappola, aumentando le difficoltà del Siviglia.

Una grave ingenuità, come sottolineato anche da Steven Gerrard a fine partita:

Ha preso un secondo giallo stupido, amatoriale per un giocatore di quella esperienza.

Simile l’opinione di Rio Ferdinand, un altro grande ex del calcio inglese, che ieri ha commentato la partita.

Ha aiutato il Siviglia ad uscire dalla competizione. Ha giocato in maniera irritante.

Duro l’attacco di Gary Lineker:

Quella di Nasri è stata una sciocchezza senza senso.

Probabilmente il francese, frustrato per il risultato, ha perso la testa, non riuscendo a frenarsi. La notizia della serata però resta comunque la rimonta del Leicester che, pur non essendo come quella del Barcellona, ha fatto emozionare.