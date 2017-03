Per lo Special One è l'invidia a far parlare chi critica Pogba: secondo il portoghese Paul si è guadagnato i soldi che il Manchester United gli garantisce.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Una critica continua. Fin da quando è arrivato. Paul Pogba non trova pace. Ogni sua singola partita, ogni sua singola azione, viene analizzata in ogni sua sfaccettatura. Sarà per i soldi spesi dal Manchester United per averlo, o perché andò via a parametro zero, ma il francese è davvero sotto pressione. Ora però è intervenuto José Mourinho. E come al solito lo ha fatto con parole dure, pensate, perfino studiate.

Sento che il mondo stia perdendo i valori: l'invidia nei confronti di Pogba sta raggiungendo livelli preoccupanti. Ho seriamente paura per le prossime generazioni: l'invidia è ovunque.

Mourinho difende Pogba

Fino a novembre Pogba aveva segnato un solo gol in campionato. Ora è arrivato a quota 4. Poco forse, considerando i soldi investiti per strapparlo alla Juventus, ma Paul ha computo 24 anni solo oggi. È ancora giovane, e pur avendo già giocato per il Manchester United non aveva ancora mai giocato in Premier League. Normale quindi abbia bisogno di un po’ di tempo per inserirsi al meglio. Tutto questo però Mourinho non lo dimentica:

Non è colpa di Pogba se ottiene 10 volte il denaro che prendono altri ottimi giocatori. Non è colpa sua se alcuni tifosi sono in difficoltà e hanno bisogno di ogni centesimo per sopravvivere. Non è colpa sua se è un multi-milionario.

Spesso ci si dimentica che i calciatori, seppur ricchi e privilegiati, restano comunque esseri umani. Che possono soffrire la pressione. Mourinho evidenzia anche questo aspetto:

Paul ha bisogno di rispetto, la sua famiglia lo merita. Lui viene da una famiglia di lavoratori, una famiglia con tre figli. Sono sicuro che ogni giorno avevano bisogno di un sacco di cibo in tavola perché sono tutti giganti: per sfamarli i genitori avranno dovuto lavorare duramente per molti, molti anni.

Una critica continua. Fin da quando è arrivato. Ora però a difendere Pogba ci pensa Mourinho. Nella speranza che tutto cambi: le prestazioni di Paul, che possono e devono comunque migliorare, e l’atteggiamento dei critici, spesso troppo duri.