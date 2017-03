L'austriaco del Lipsia ha criticato l'arbitro attraverso l'altoparlante: tutto lo stadio ha applaudito, ma per i giornali la direzione di gara è stata ottima.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Se si entra in uno stadio è difficile essere imparziali. Quello, per definizione, è il covo di faziosi. Se si è lì dentro un motivo ci sarà. Stefan Ilsanker, che sta aiutando il Lipsia nella rincorsa al secondo posto in Bundesliga, era squalificato per la gara contro il Wolfsburg. A sorpresa la squadra della Volkswagen ha vinto in trasferta, anche se c’è chi ha avuto a che ridire sull’arbitraggio. Vale a dire Ilsanker, che fra primo e secondo tempo ha parlato attraverso l’altoparlante dello stadio per attaccare il direttore di gara.

Ilsanker sfotte l’arbitro

Il Wolfsburg è andato in vantaggio già nei primissimi minuti di gioco con il gol di Mario Gomez. Al pubblico però non è piaciuta la direzione di gara di Benjamin Brand. L’austriaco Stefan Ilsanker è stato particolarmente critico, rubando il microfono allo speaker dello stadio:

Il Wolfsburg gioca in maniera brutale. E l'arbitro glielo permette. Spero trovi il modo giusto di arbitrare.

I tifosi hanno risposto con un lungo applauso. In realtà però i giornali tedeschi hanno valutato bene la conduzione di gara. Ma d’altronde se si entra in uno stadio è difficile essere imparziali. Quello, per definizione, è il covo di faziosi. Come Ilsanker…