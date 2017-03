Nel trofeo "Beppe Viola" il baby portiere della Selezione Trentino ha chiuso la saracinesca al Sassuolo: un rigore parato nei 90', tre nella lotteria finale.

2 ore fa di Luca Guerra

Quando Matteo Conci, 17 anni a ottobre prossimo, veniva al mondo nel 2000, l’Italia guardava ai pali della propria Nazionale e vi trovava Gianluigi Buffon e Francesco Toldo, fresco eroe degli Europei di Belgio e Olanda, dove ai calci di rigore aveva respinto gli assalti dei tulipani dagli 11 metri tre volte (in due occasioni a Frank De Boer, una a Bosvelt) e due volte era stato graziato dai legni sui tentativi di Kluivert e Stam, prima di cedere sotto i colpi della Francia nella finale di Rotterdam.

Ad Arco di Trento, nel torneo giovanile intitolato a Beppe Viola, Matteo ha fatto addirittura meglio del portiere ex Fiorentina e Inter: schierato tra i pali della Selezione Trentino, ha respinto un rigore a Raspadori nei tempi regolamentari della sfida contro il Sassuolo, trovando poi la “collaborazione” dell’attaccante emiliano (tiro a lato) sul secondo tentativo. Zero a zero e artita decisa dai tiri dagli 11 metri successivi ai 90’: è lì che Conci si è esaltato, parando ben tre rigori.

Conci sulla scia di Toldo

Fisico da senior e viso pulito da adolescente, Conci è cresciuto nel settore giovanile del Predaia/Bassa Anaunia, società sportiva della Val di Non, ed è di casa a Vervò, comune di 700 abitanti in provincia di Trento. Studente modello dell’istituto “Ivo De Carneri” di Civezzano, con indirizzo rivolto all’animazione turistico-sportiva, ha la media dell’8 e mezzo e fino a tre anni fa suonava il sassofono nella banda di paese a Coredo.

Ho dovuto abbandonare perché non riuscivo a conciliare allenamenti, scuola e musica: però l’aver studiato sassofono mi ha insegnato l’arte della pazienza e della concentrazione. E questo mi torna utile tra i pali: il portiere è sempre solo, deve imparare a dosare gli errori e limitarli al minimo. Siamo spesso soli.

La Selezione Trentino ha abbandonato il torneo nella fase eliminatoria, concludendo il girone D in ultima posizione con un punto. Matteo, però, è uscito a suo modo vincitore dal “Beppe Viola”. Nei giorni successivi all’exploit davanti agli avversari dal dischetto, il telefono non ha mai smesso di squillare. Messaggi, note audio su whatsapp, foto e interviste. E anche la febbre, che l’ha costretto a letto per qualche giorno.

Tutti mi hanno chiesto come avessi fatto. Gli amici, la famiglia e i parenti mi hanno abbracciato e festeggiato. In qualunque modo andrà il futuro è stata una delle più belle esperienze per me, perché oltre ai 4 rigori parati ho effettuato ottime prestazioni. Parare quattro calci di rigore in una partita contro un settore giovanile di serie A è un momento che non dimenticherò facilmente. Una volta nei Giovanissimi ne avevo parati 5 su 7. I miei modelli sono Manuel Neuer e Samir Handanovic: li studio, in particolare nei loro comportamenti sui tiri dagli 11 metri. Incontrarli sarebbe un sogno.

Nel cassetto dei sogni ci sono due mostri sacri, ma a seguirlo dopo per giorno sono guantoni che hanno conosciuto il calcio professionistico: quelli di Davide Zomer, portiere con un passato tra Treviso, Siena, Verona, Ancona, Ascoli e Sudtirol tra le altre. La lista dei ringraziamenti, però, è lunga:

È una gioia che condivido con tutto lo staff del Trento, dal direttore sportivo Loris Bodo, al preparatore dei portieri Davide Zomer, che ha fatto una carriera da professionista e dal quale posso imparare tanto, fino ad Alessandro Molinari e Massimiliano Cagliari. Chi mi ha cambiato e formato è stato Fabrizio Magnabosco, preparatore dei portieri nella scorsa stagione.

"Donnarumma mostruoso"

Riferimenti solidi e una passione innata per la maglia numero 1, l’unica indossata sin dai Primi Calci. Giovane, con il tempo dalla sua. Ma in serie A c’è un portiere 20 mesi più “vecchio” di lui che sta conquistando il mondo del calcio e che per Matteo è già un riferimento:

Gianluigi Donnarumma è di una bravura mostruosa, ha una sicurezza impressionante ed è un classe 1999. Io simpatizzo per il Milan, ma arrivare lì sarebbe quasi impossibile. Ci sono lui e Plizzari, due giganti.

Il cammino ora è lunghissimo: nel gergo di montagna, Conci sarebbe al campo base, con vette alte da scalare. Buona salita.