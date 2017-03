L'eroe dei Mondiali 2014, fermato dal Borussia Dortmund a causa di problemi metabolici, non potrà scendere in campo fino all'inizio della prossima stagione.

1 ore fa di Paolo Cola

Era nell'aria, ora è arrivata anche la conferma: Mario Gotze non scenderà più in campo per il resto della stagione, a causa dei problemi metabolici che alla fine di febbraio avevano indotto il Borussia Dortmund a richiamarlo ai box a tempo indeterminato.

Per rivedere in azione l'eroe dei Mondiali brasiliani 2014, che con il suo gol nei supplementari ha regalato alla Germania il suo quarto titolo iridato della storia, bisognerà attendere l'inizio della stagione 2017-18. Sempre che tutto vada per il meglio.

Mario Gotze, stagione maledetta

Per Gotze quest'ultimo è stato un autentico annus horribilis: solo 16 presenze ufficiali tra campionato e coppe, decisamente troppo poche per chi in estate era stato salutato come il salvatore della patria, dopo aver chiuso il suo triennio in casa del nemico bavarese. Triennio tutt'altro che esaltante, un po' per via di un rapporto non idilliaco con Pep Guardiola, un po' per gli infortuni muscolari a catena che ne hanno condizionato gravemente il rendimento. Il trend, purtroppo, non si è arrestato nemmeno con il cambio d'aria. Finché il Borussia Dortmund ha deciso di vederci chiaro.

La scelta del club è drastica, perché rinunciare al giocatore di maggior talento non è mai la prima opzione, ma l'aver riscontrato problemi metabolici dietro alla fragilità muscolare del ragazzo significa che il lavoro da fare è delicato e richiede tempo. Mario Gotze è un patrimonio del calcio tedesco, non solo del passato ma anche del futuro: a soli 25 anni, ha ancora tutta una carriera davanti a sé. A patto di risolvere i guai che lo hanno tormentato a ripetizione, da quella magica notte di Rio in avanti.

Per il momento, Gotze si sta sottoponendo a un programma di riabilitazione, e dovrebbe essere in grado di riprendere gli allenamenti all'inizio dell'estate, con l'obiettivo di tornare a disposizione dell'allenatore in agosto, quando inizierà la Bundesliga 2017-18. Nel frattempo, Thomas Tuchel potrà continuare a dare spazio a Christian Pulisic, 18enne americano che si sta affermando come uno dei talenti più eccitanti del panorama europeo. Insomma, non tutto il male viene per nuocere.