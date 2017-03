Nonostante gli ottimi test di Barcellona, i piloti di Maranello non hanno convinto le agenzie di scommesse. Favorito Hamilton.

Ferrari, verrebbe da dire. Ma gli allibratori di mezzo mondo vedono con scetticismo il progresso mostrato fin qui dalla nuova Formula 1 si appresta ad iniziare: primo appuntamento a Melbourne il 26 marzo e via alle scommesse. Sul Gran Premio e non solo: c’è chi si gioca già il pilota Campione del Mondo. E nemmeno a dirlo, il favorito è Lewis Hamilton. Date fiducia alla, verrebbe da dire. Ma gli allibratori di mezzo mondo vedono con scetticismo il progresso mostrato fin qui dalla nuova SF70H . Lasi appresta ad iniziare: primo appuntamento a Melbourne il 26 marzo e via alle scommesse. Sul Gran Premio e non solo: c’è chi si gioca già il pilota Campione del Mondo. E nemmeno a dirlo, il favorito è Lewis Hamilton.

Ferrari, nessuno ci crede

Eppure le agenzie di scommesse, non vedono Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen tra i favoriti. O meglio, il tedesco per il Mondiale Piloti è quotato di media tra 4.50 e i 5.0. Più o meno la stessa quota di Valtteri Bottas al primo anno in Mercedes. Il favorito? Lewis Hamilton. La vittoria finale dell’inglese in Formula 1 è pagata circa 2 volte la posta. I test hanno dato le prime sentenze della stagione 2017: le Ferrari sono veloci, affidabili e cariche per cercare di riconquistare un Mondiale che manca dal 2007.O meglio, il tedesco per il Mondiale Piloti è quotato di media tra 4.50 e i 5.0. Più o meno la stessa quota di Valtteri Bottas al primo anno in Mercedes. Il favorito? Lewis Hamilton. La vittoria finale dell’inglese in Formula 1 è pagata circa 2 volte la posta.

Le Ferrari sono andate veloci a Barcellona. Lo scetticismo però, comanda ancora. Raikkonen campione, tra i più in forma a Montmelò, paga 10 volte la posta. Più giusta la quota per Fernando Alonso : l’ex ferrarista è dato a 100.00. I progressi della McLaren, di fatto, non ci sono mai stati. Stessa quota (9.00) per i due piloti Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

Capitolo Mondiale Costruttori: Mercedes super favorita data a 1.40, Ferrari a 4.00, Red Bull a 5.00. Distacco abnorme con gli altri team: McLaren e Renault ad esempio, pagano 150 volte la posta.

Formula 1 a Melbourne, ci siamo

La vittoria di Hamilton è data a 2.20, quella di Vettel a 3.50. Bottas e Raikkonen a 7.00, Ricciardo e Verstappen a 11.00. Insomma, poca fiducia per il team di Maranello, ma qualcosa i più attenti avranno notato. Se prima dell’inizio ufficiale della stagione in tanti davano la Red Bull prima avversaria della Mercedes, ora non è più così. Tra poco il verdetto lo darà l’asfalto dell’Australia. La Formula 1 inizia, chi sono i favoriti?Bottas e Raikkonen a 7.00, Ricciardo e Verstappen a 11.00. Insomma, poca fiducia per il team di Maranello, ma qualcosa i più attenti avranno notato. Se prima dell’inizio ufficiale della stagione in tanti davano la Red Bull prima avversaria della Mercedes, ora non è più così.

Le Rosse ci sono e vogliono stupire semplicemente vincendo. Chi scommette?