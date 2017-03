Sfumata la chance della fase playoff, Milano ritrova la Crvena Zvezda di un grande ex, in piena corsa per la post season. E capace di mietere vittime niente male...

un'ora fa di Simone Nobilini

Storie di zii, tifosi caldissimi e un ultimo posto in classifica da abbandonare, a 5 gare dal termine di un'Eurolega che, per l'Olimpia Milano, si è certamente rivelata ben più deludente del previsto.

La squadra di Jasmin Repesa, aritmeticamente out dalla possibilità di raggiungere la fase playoff dopo la sconfitta della scorsa settimana a Tel-Aviv, affronterà domani al Mediolanum Forum la Stella Rossa di Belgrado, capace di replicare la già positiva, precedente annata europea disputata anche in questa stagione.

Andiamo a vedere come Sanders e compagni, ancora alle prese con le tante assenze causa infortuni di un roster sensibilmente ridotto all'osso, ritroveranno (diretta Fox Sports ore 20.15) la squadra di coach Radonjic, chiamata a non sbagliare per avvicinarsi sempre più alla seconda partecipazione consecutiva ai playoff di Eurolega.

Eurolega, Simonovic-show e l'inizio del declino

Simonovic, grande protagonista della gara d'andata

Un uomo solo al comando, capace di far scattare la scintilla giusta dal momento del suo ingresso sul parquet e far svoltare la gara, in maniera decisiva, in favore dei suoi. Nel match di andata, disputato nell'inferno della Kombank Arena, fu Marko Simonovic a punire un'Olimpia partita bene, e capace di chiudere il primo quarto sul +5 (14-19), a suon di triple: 23 punti, 5/9 dalla lunga distanza, 6 rimbalzi e 22 di valutazione, vestendo i panni dell'arma letale uscita dalla panchina.

Show balistico di fronte al quale il solo Alessandro Gentile, unico uomo in doppia cifra (14 punti) per l'EA7, si rivelò l'ultimo a mollare, in una gara poi chiusa nel 4° periodo da una delle quattro doppie cifre stagionali di Nate Wolters: sconfitta che, per la squadra di Repesa, finì per rivelarsi come inizio di un lungo declino, volta ad aprire la serie di dieci sconfitte consecutive capaci di compromettere poi definitivamente la chance di accesso ai playoff.

Il ruolino di marcia serbo

La gioia di Dangubic e compagni post successo sul Real Madrid

Tre sconfitte consecutive e, per certi versi, anche inattese, come contro lo Zalgiris. Poi, la clamorosa svolta: dopo il tris di K.O. post successo sull'EA7, la Stella Rossa ha dato il via ad un ruolino di marcia semplicemente strepitoso, con 10 vittorie e 4 gare perse sino ad oggi capaci di portare la squadra di Radonjic al 7° posto in classifica, appaiata a Baskonia e Panathinaikos.

Ad impressionare, in particolar modo, le sette vittorie consecutive ottenute tra la 14° e la 20° giornata, contro avversari sulla carta ben più attrezzati come Real Madrid (82-70 e 20 Simonovic, vendicati dal +30 merengue della scorsa settimana), CSKA (78-67, 16 Kuzmic) e Fenerbahçe (75-73, 21 Kuzmic) o contro rivali diretti (Baskonia travolto a domicilio, 69-87, e Panathinaikos, 72-66): testimonianza di come, con un gruppo privo di grandi stelle ma terribilmente compatto e, in una più semplice definizione, squadra, la Stella Rossa sia in grado di giocarsela alla perfezione con qualsiasi avversario europeo.

Confermandosi ammazza-big e mina vagante in Eurolega anche dopo aver perso quella colonna in grado, nella scorsa stagione, di spingere la squadra sino la fase playoff contro il CSKA futuro campione: senza Kinsey, Miller e Zirbes, insomma, ma con tanta chimica di squadra in più. E con una difesa da podio (seconda, a soli 74.4 punti subiti di media) in grado di fermare anche i più grandi talenti europei: De Colo, Llull e Teodosic, tra i tanti, possono testimoniare...

Novità, vecchie tradizioni e... conoscenze

Il grande tifo della Stella Rossa, atteso anche per domani al Forum

Squadra vincente non si cambia. Vecchio detto che calza a pennello anche con la Stella Rossa, che a differenza di tanti club di questa Eurolega ha apportato solamente una modifica al proprio roster rispetto alla partita in cui ha affrontato l'Olimpia all'andata: Deon Thompson, ex ala grande del Galatasaray tagliata a gennaio dal club turco, è infatti l'unica new entry sulla quale Radonjic potrà contare per la gara del Mediolanum Forum. Secondo americano in un roster dalla fortissima matrice serba, con Jenkins tuttavia dotato di passaporto comunitario, Thompson ha sinora accumulato 4.5 punti di media in questa Eurolega, utilizzato spesso dalla panchina come backup di Mitrovic: e per una novità a livello di rosa, ecco anche una vecchia conoscenza.

Per il mondo Olimpia sarà infatti tempo di riaccogliere quel Charles Jenkins che, solo una stagione fa, ha centrato il doblete Scudetto-Coppa Italia in maglia EA7. Affettuosamente conosciuto dai più come zio (da Buccinasco), in diversi siparietti social ripetutisi più volte con Andrea Amato, Jenkins riabbraccerà un pubblico che ne ha apprezzato le grandi qualità difensive, nonostante la guardia di Brooklyn stia attraversando un ottimo periodo anche dal punto di vista realizzativo (5 doppie cifre consecutive e 9.1 punti di media): oltre all'affetto dei suoi ex tifosi, non mancherà certamente il solito, straordinario supporto del muro biancorosso della Crvena Zvezda, atteso a Milano in queste ore e pronto a riempire lo spicchio riservato ai tifosi ospiti del Mediolanum Forum.

Per una vecchia tradizione destinata a non morire mai, a maggior ragione in casa Stella Rossa: alla ricerca di un successo che, a cinque gare dal termine, potrebbe indirizzare sempre più la squadra di Radonjic verso una nuova conquista della fase playoff.