Il capitano del Watford ha rivelato che nel 2012, quando fu condannato al carcere per una rissa, mentì a suo figlio: "Era troppo piccolo e non avrebbe capito".

1 condivisione 5 stelle

1 ore fa di Alberto Casella

Capita a tutti di attraversare momenti difficili nella propria vita. Qualcuno li supera grazie all'aiuto degli amici, della famiglia, della meditazione, qualcuno invece si rifugia nell'alcol. Troy Deeney appartiene a quest’ultima categoria. All'inizio del 2012, l’allora giovane attaccante del Watford in Championship, aveva perso prematuramente il padre, figura centrale della sua vita di ragazzo di origini giamaicane a Birmingham.

Troy non riusciva a farsene una ragione e aveva preso a frequentare i pub della città. Una sera di febbraio, quando non riusciva nemmeno più a contare le pinte sul bancone, si accese una discussione con altri avventori, volò qualche parola di troppo e partirono gli spintoni. Finì che Troy, un marcantonio di 1,85 per 90 chili, se la prese con uno studente, un ragazzo come lui, e gli spaccò la mascella a calci.

Inchiodato dalle telecamere, Deeney fu condannato a 10 mesi di carcere, in seguito ridotti a tre per buona condotta. Quei tre mesi dietro le sbarre funzionarono come un pugno nello stomaco e gli diedero la sveglia: Troy capì che non era l'alcol la medicina per il suo dolore. Scontò la pena e, per onorare la memoria del padre, tornò ad allenarsi più intensamente di prima e a sfogare rabbia e frustrazione infilando il pallone nelle porte avversarie.

Un intenso primo piano di Troy Deeney

Deeney: "Ho mentito una sola volta a mio figlio"

Troy Deeney è tornato a parlare di quel periodo buio della sua vita a una trasmissione della Bbc e ha rivelato di non aver avuto il coraggio, allora, di raccontare la verità a suo figlio:

Adesso ho due figli, ma allora ne avevo solo uno e gli raccontai che sarei stato via per un po' con la squadra. Sono contrario a raccontare bugie ai figli, ma lui era troppo piccolo e credo che gli sarebbe stato difficile capire. È stata l'unica volta che gli ho mentito.

Pericolo pubblico... per le difese

Da allora Troy Deeney è diventato un pericolo pubblico, ma solo per i portieri avversari. Grazie ai suoi gol, 45 nelle ultime due stagioni in Championship, il Watford è tornato in Premier League nel 2015 e in questa stagione, con Mazzarri in panchina, si sta togliendo diverse soddisfazioni. Deeney, come sempre, sta facendo il suo: con 9 reti segnate è attualmente 13mo nella classifica dei marcatori della Premier League e negli ultimi sei match marcia a una media-gol di 0,83.