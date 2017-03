Al termine dei quarti di finale di FA Cup aspro confronto tra i due allenatori nel tunnel degli spogliatoi: altro capitolo di una rivalità infinita.

41 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Luca Guerra

Colleghi ai vertici del calcio mondiale da diversi anni, amici mai. Antonio Conte e José Mourinho, due volti della stessa medaglia: quella che chi ha un solo obiettivo, la vittoria, vorrebbe sempre indossare. Veraci, sanguigni, idoli dei propri tifosi e nemici degli avversari. Così, quando i due si incrociano sul rettangolo di gioco, spesso sono scintille

L’ultimo episodio si è verificato lunedì sera, quando a Stamford Bridge il Chelsea ha battuto il Manchester United nei quarti di finale di FA Cup, grazie al gol di N’Golo Kanté, uno che quando vede i Red Devils segna sempre (due reti in altrettante partite). La vittoria di misura ha permesso ai Blues di accedere alla semifinale, dove incontreranno il Tottenham di Mauricio Pochettino.

A fine partita Conte ha arringato il pubblico di casa e Mourinho ha ringraziato il tifo arrivato da Manchester, ma al momento dei saluti i due si sono ignorati, pur incrociandosi. Dopo Ranieri e Mazzari, con i quali poi è scoppiata la pace, c’è un altro allenatore italiano nei pensieri dello Special One.

These were the scenes at full-time yesterday! 🙌



Next up for the Blues in the FA Cup semi-final - Spurs at Wembley! pic.twitter.com/Hm7RqfWGS6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 14, 2017

Conte festeggia, Mourinho ricorda la storia in Blues

Al centro delle polemiche di lunedì sera c’è stata l’espulsione di Ander Herrera nella prima frazione: doppio giallo per un tocco su uno scatenato Hazard, un quarto d'ora dopo la prima ammonizione. Dopo il provvedimento preso da Michael Oliver, l’allenatore portoghese non ha atteso per far sentire le proprie ragioni nei confronti del quarto uomo, trovando la pronta replica di Conte.

Stessa scena dopo la mancata sanzione ai danni di Cahill dopo un fallo su Rashford. Ma i tabloid inglesi sono pronti a giurarci: la partita nella partita tra Conte e Mourinho non sarebbe finita sul terreno di gioco. I due sono stati a pochi passi anche anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi: lì l’ex allenatore della Nazionale italiana ha redarguito il collega che non ha atteso a replicare. L’intervento di alcuni calciatori e dell’arbitro ha riportato la calma, come espresso a denti stretti dall’attaccante del Chelsea Diego Costa ai microfoni di Cadena COPE:

Tutti sanno come sono fatti Conte e Mourinho, hanno entrambi una forte personalità e quando due persone così si affrontano succede questo. Per fortuna non ero lì vicino, altrimenti mi sarei infilato nel mezzo.

E giù risate dell’attaccante brasiliano. Un intermezzo inedito in una sfida infarcita di nervosismo, sin dalla vigilia: Mourinho nel 2004 aveva preso la guida del Chelsea per portarlo ai vertici del calcio inglese, Conte oggi rischia di seguirne le orme vincendo la Premier League al primo tentativo. Così l’uomo di Setubal aveva ricordato la sua pesante eredità nella conferenza di avvicinamento ai quarti di finale di Fa Cup:

Finché nessun altro vincerà tutti i titoli che io ho vinto al Chelsea, io qui rimarrò il numero uno. I tifosi dei Blues possono chiamarmi come vogliono ma fino a quando non avranno un manager capace di vincere quattro volte la Premier il numero uno sono io: Giuda è il numero uno.

Già, Giuda. Perché a Stamford Bridge, dove un decennio fa lo avevano osannato, ora vedono e affrontano Mou come un traditore. Un’etichetta che fa la somma con la seconda sconfitta stagionale nel regno che un tempo era suo e l’eliminazione dalla Coppa d’Inghilterra.

Il precedente italiano

Sulla sua strada ancora Antonio Conte: forse era scritto nel destino che i due non dovessero amarsi, tanto che nel primo incrocio italiano, Atalanta-Inter 1-1 del dicembre 2009, erano entrambi squalificati: Mourinho non aveva perso il suo aplomb mentre Conte aveva dato vita a uno show nel box dov'era relegato all’Atleti Azzurri d’Italia. Altri tempi: oggi l’allenatore del Chelsea parlando del suo avversario maschera gli attriti con la diplomazia:

Di sicuro spero di emulare i suoi successi a Londra, so bene che è nel cuore dei tifosi ed è bello, se lo merita. Credo che Mourinho abbia scritto una buona parte della storia di questo club ed è importante ricordarlo. Ho rispetto per lui, è un vincente. Mi piace la sua mentalità.

Gli screzi in Fa Cup seguono però quelli successivi al 4-0 rifilato in campionato dal Chelsea allo United a ottobre 2016: anche allora, secondo Mourinho, Conte esultò con troppa foga. Ma era solo l’alba della saga. Nei fatti, a vincere può essere solo uno. Come sempre, nel calcio. E ad Antonio Conte e Josè Mourinho arrivare secondi non è mai piaciuto. Amici mai.