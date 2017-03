Dopo il 3-0 complessivo al Porto, i bianconeri pensano all'urna di Nyon. Paulo vuole i campioni spagnoli, Buffon ragiona: "Evitiamo il Leicester".

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Juventus contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata, ai bianconeri è bastato il gol di I bianconeri ora sono tra le migliori otto squadre d'Europa. Tutto facile per lacontro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata, ai bianconeri è bastato il gol di Dybala su rigore per archiviare la pratica. Massimiliano Allegri esulta, aveva chiesto concentrazione ai suoi senza rischiare mai nulla. Così ne è uscita una partita giocata con intelligenza e maturità: questo è un altro indizio che fa capire come la Juventus sia tornata ad essere un top club europeo.

Alla vigilia tutti ci speravano nel passaggio del turno, erano poche le preoccupazioni. Il gioco è fatto: controllo del pallone più il rigore di Paulo, che in casa ha un rendimento incredibile: 14 gol stagionali, 12 allo Stadium. Un trascinatore. Adesso occhi puntati sul sorteggio per scoprire la prossima avversaria in Champions League.

Juventus, missione Cardiff

In attesa del sorteggio di venerdì a Nyon, bisogna dare uno sguardo ai pericoli dell’urna. Il primo a parlare dei possibili avversari in casa Juventus è il capitano Gianluigi Buffon:

Siamo migliorati tanto, c’è consapevolezza: questa squadra deve stare tra le migliori otto della Champions League. Al prossimo turno vorrei evitare il Leicester. È una squadra difficile da affrontare e contro cui hai tutto da perdere.

Già, le Foxes sono la mina vagante di questa edizione. L’esonero di Claudio Ranieri ha ridato nuova linfa alle Foxes, che in Europa sono riuscite nell'impresa di battere anche il Siviglia accedendo ai quarti. Le altre minacce per la Juventus ? Il Real Madrid, il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e le due vincenti di Monaco-Manchester City e Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (in programma questa sera). Ma soprattutto c’è il Barcellona che spaventa un po’ tutti dopo la remuntada al PSG . Non Paulo Dybala però:

Il livello ora si alza, le squadre rimaste sono forti, giocano bene, ma cercheremo di arrivare fino in fondo. In finale giocherei con il Barcellona per saldare il conto di due anni fa.

Juventus, Dybala e compagni festeggiano l'1-0 al Porto

Champions League, si può fare

La Joya continua parlando del cammino in Europa:

Possiamo vincere, con la squadra che abbiamo non possiamo che pensare alla finale. Poi ci sono tante squadre forti e quotate, ma anche noi abbiamo le nostre chance.

La qualificazione ai quarti non è mai stata in discussione, ora però si fa sul serio. Sono riamaste solo le grandi otto: per arrivare in finale di Champions League servono altri due sforzi.