Nata nel 1897 e controllata dalla famiglia Agnelli dal 1923, la Juventus è sempre stata al centro del calciomercato. Gli acquisti più importanti, da Rosetta a Higuain.

20 ore fa di Alberto Casella

La Juventus è di gran lunga la primatista di vittorie del campionato italiano ma, fondata nel 1897, all’inizio della propria storia, attraversò decenni di scarsa gloria fino alla svolta del 1923, quando passò sotto il controllo della famiglia Agnelli. A quello stesso anno risale il primo importante acquisto della società bianconera, Virginio Rosetta , terzino destro della Pro Vercelli. Fu il primo colpo della storia del calciomercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, gli albori

Si trattò di una vicenda molto travagliata, che segnò una delle tappe più significative del passaggio dei calciatori dal dilettantismo al professionismo. Rosetta allora giocava appunto nella Pro Vercelli che nel 1922 aveva vinto il settimo scudetto della sua storia ma, in un campionato che si stava facendo sempre più competitivo, il pur blasonato club piemontese cominciava a incontrare le prime difficoltà economiche, anche perché i migliori giocatori – pur non potendo essere stipendiati - chiedevano compensi sempre maggiori. Rosetta, classe 1902, aveva solo 21 anni, ma era un punto fermo della Nazionale da quando ne aveva 18 e della Pro Vercelli era la punta di diamante. La Juventus per prenderlo dovette affrontare una lunghissima vicenda, dai risvolti persino giudiziari, che le costò anche la possibilità di disputare la finale scudetto del campionato 1923-24, ma alla fine la spuntò: alla Pro andò un assegno di 50mila lire. Era nato il calciomercato.

Virginio Rosetta, il primo colpo del calciomercato della Juventus

Virginio Rosetta rappresentò il primo colpo del calciomercato della Juventus, oltre che la pietra miliare della grande squadra che gli Agnelli avevano in mente. Con lui il club vinse il secondo titolo della propria storia nella stagione 1925-26, ma soprattutto pose le basi per il dominio del primo quinquennio degli anni 30. Un dominio che arrivò anche grazie ai successivi importanti acquisti quali, fra gli altri, Umberto Caligaris, Giovanni Ferrari e Luisito Monti.

Umberto Caligaris, terzino sinistro, arrivò dal Casale nel 1928 a completare con Rosetta la coppia di esterni difensivi davanti a Combi, rimase a Torino 7 anni e vinse 5 campionati. Il suo record di presenze in Nazionale, 59, durò decenni e fu battuto da Giacinto Facchetti solo negli anni 70.

Giovanni Ferrari, mezzala sinistra come si diceva allora, fu acquistato nel 1930 dall’Alessandria e, nei suoi cinque anni di Juventus, vinse sempre lo scudetto e segnò 68 gol in 160 partite. Tornò in bianconero nel 1941 per una breve parentesi a fine carriera. Ferrari detiene tuttora, insieme a Virginio Rosetta e Beppe Furino, il record di campionati italiani vinti, otto, anche se solo Furino se li è aggiudicati tutti con la Juventus. Rosetta ne aveva già vinti due a Vercelli, mentre Ferrari se ne aggiudicò successivamente due con l’Inter e uno col Bologna.

La Juventus 1932. Rosetta e Caligaris sono terzo e quinto da sinistra in piedi, Monti è quello al centro della seconda fila. Ferrari è il secondo da destra in prima fila

Luis Monti, detto Luisito, fu fra i precursori dell’ondata di oriundi che giunsero in Italia negli anni 30. Con lui il calciomercato della Juventus esce per la prima volta dai confini nazionali. Monti, infatti, era nato nel 1901 a Buenos Aires da famiglia di origini romagnole e, dopo una lunga militanza nel San Lorenzo, arrivò in bianconero dal club argentino Sportivo Palermo. Centromediano molto fisico, nonostante fosse alto solo 1,67 era anche chiamato “armadio a due ante” a causa della sua prestanza che presto lo impose come re del tackle, anche se a Vittorio Pozzo piaceva soprattutto per la sua rara capacità di impostare l’azione. Arrivato alla Juventus nel 1931, vi giocò 225 partite segnando 19 reti e vincendo 4 scudetti. Monti detiene un curioso record: è l’unico calciatore ad aver giocato due finali dei Mondiali con due Nazionali diverse: secondo con l’Argentina nel 1930, vinse il titolo quattro anni dopo con gli Azzurri.

I più importanti acquisti della prima era moderna

Al quinquennio d’oro 1931-1936 in cui la Juventus vinse cinque campionati consecutivi, seguì un periodo meno brillante – due scudetti in 20 anni – che terminò verso la fine degli anni 50. Fra gli acquisti di quell’epoca, sicuramente John Charles e Omar Sivori, arrivati insieme nel 1957, fanno parte della storia del club.

John Charles, gallese, era attaccante di razza e arrivò dal Leeds per circa 65mila sterline. Soprannominato “il gigante buono”, giocò 150 partite in bianconero, senza mai essere né ammonito né espulso, segnando 93 gol. Nei suoi cinque anni a Torino vinse 3 scudetti e 2 Coppa Italia.

John Charles arrivò alla Juventus nel 1957

Omar Sivori fu uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Quando arrivò in Italia dall’Argentina, dove era nato da genitori italiani, aveva 22 anni ma aveva già vinto tre titoli nel River Plate. Con Charles e Boniperti, prodotto del vivaio bianconero, formò a lungo un terzetto letale e devastante sotto porta. Soprannominato El Cabezon per la folta chioma su un fisico non proprio gladiatorio – superava di poco il metro e 60 - con la Juventus segnò 135 gol in 215 partite di Serie A e si aggiudicò 3 scudetti e 2 Coppa Italia. Il suo talento stregò come pochi altri l’avvocato Agnelli che di lui disse:

Sivori è più di un fuoriclasse. Per chi ama il calcio è un vizio.

Omar Sivori col Pallone d'oro

Nel 1961 Omar Sivori vinse il Pallone d’oro, primo italiano, per quanto oriundo, e primo juventino. Inquieto e impertinente – fu uno degli “angeli dalla faccia sporca” insieme, fra gli altri, a Maschio e Angelillo -, di lui si ricordano numerose risse e stravaganze. Una volta Charles dovette prenderlo a ceffoni per impedirgli di inseguire un avversario che lo aveva fermato con un fallo particolarmente duro. Un altro episodio rivive nel racconto del compagno di Nazionale Sergio Brighenti:

Era il 1961, si giocava Juventus-Padova di Serie A e la Juve era avanti 3-0. Ci fu un rigore nei minuti finali e Sivori disse al portiere del Padova Toni Pin: ‘Tranquillo, non voglio infierire, te lo tiro a sinistra, lo pari e la finiamo lì’. Toni si buttò fiducioso a sinistra, ma lui lo tirò a destra. Finì 4-0 con Pin che inseguì Sivori per tutto il campo.

Da Zoff a Scirea, tutti i colpi degli anni 70

Alla fine degli anni Sessanta, con la coppia Allodi-Boniperti, la Juventus cominciò a costruire la squadra che dominò la Serie A per i successivi 15 anni, in cui vinse ben 9 scudetti. Impossibile citare tutti i grandi calciatori che vestirono il bianconero in quel periodo d’oro ed è difficile persino scegliere i più importanti. Basti pensare che, in ordine cronologico, arrivarono anche giocatori come Benetti, Anastasi, Cuccureddu, Capello, Spinosi, Altafini, Gentile, Brio, Tardelli, Cabrini.

Dino Zoff giocò 11 stagioni nella Juventus senza saltare una partita di campionato

Proviamo ad andare per ruolo. Sicuramente Dino Zoff fu l’acquisto più importante per la difesa della porta bianconera. Curiosa la genesi dell’arrivo del portiere friulano a Torino. Alla festa per lo scudetto del 1972, l’avvocato Agnelli se ne uscì annunciando il prossimo arrivo di Zoff benché in società non se ne fosse mai nemmeno parlato. Il general manager Allodi capì che doveva mettersi al lavoro senza indugio. Non fu una trattativa semplice, ma alla fine riuscì a scambiare Zoff con Carmignani, mettendo però sul piatto anche un assegno da 600 milioni di lire. Raramente denaro fu meglio speso: Zoff allora aveva 30 anni, ma giocò nella Juventus per 11 campionati senza mai saltare nemmeno una partita, facendo “invecchiare” generazioni di secondi, da Piloni a Bodini ad Alessandrelli. Con la Juventus, Zoff vinse 6 scudetti, 2 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa e stabilì diversi record. I 903 minuti di imbattibilità del suo primo anno alla Juventus rimasero a lungo record assoluto e lo collocano tuttora al terzo posto dietro a Buffon e Rossi, mentre i 14 gol subiti nella stagione dei 40 anni rappresentano la miglior prestazione di sempre per un portiere juventino. Zoff si ritirò dopo la finale di Coppa Campioni persa ad Atene contro l’Amburgo nel 1983.

Dino Zoff si ritirò nel 1983

La difesa. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Anche allora la Juventus forniva il reparto arretrato alla Nazionale, i migliori difensori passavano inesorabilmente da Torino. In ordine cronologico non si possono non citare Morini, Spinosi, Gentile, Brio, Cabrini, ma colui che più incarnò lo spirito e l’anima della difesa bianconera dell’epoca fu senza ombra di dubbio Gaetano Scirea. Libero di innata eleganza e raro senso tattico, Scirea fu uno dei primi difensori capaci di impostare l’azione offensiva. Di lui Gianni Mura ha scritto:

Scirea da ragazzo sognava la maglia numero 10, la direzione d'orchestra. Ci è arrivato ugualmente, con la maglia numero 6: direzione della difesa e appoggio al centrocampo e all'attacco.

Gaetano Scirea, uno dei più forti difensori della storia della Juventus

Uno dei più importanti acquisti della storia della Juventus, Scirea arrivò a Torino dall’Atalanta a 21 anni nel 1974 – pagato 700 milioni di lire e tre giocatori in conguaglio – e vi rimase fino a fine carriera, nel 1988. Con 433 partite giocate nella Juventus in tutte le competizioni è stato a lungo il primatista del club bianconero. Ricchissimo il suo palmares, che comprende 7 scudetti, 2 Coppa Italia e uno ciascuno di tutti i massimi trofei internazionali dell’epoca: Coppa Campioni, Coppa Intercontinentale, Supercoppa Uefa, Coppa Coppe e Coppa Uefa. Gaetano Scirea è scomparso tragicamente nel 1989 in un incidente d’auto in Polonia, dove si era recato per visionare la squadra del Gornik Zabrze, che avrebbe dovuto affrontare la Juventus in Coppa Uefa.

Il centrocampo. Fabio Capello e Marco Tardelli, in rigoroso ordine di apparizione, sono stati fra i più grandi interpreti del centrocampo bianconero, due importantissimi acquisti della Juventus, rispettivamente nel 1969 e nel 1975. Ma Franco Causio e Giuseppe Furino possono forse essere considerati ancora più rappresentativi, non foss’altro per il numero di presenze in bianconero.

Franco Causio era detto il Barone

Franco Causio, cresciuto nel Lecce, fu acquistato dalla Juventus nel 1966. Aveva solo 17 anni e fu mandato a fare esperienza prima alla Reggina e poi al Palermo. Tornato in bianconero nel 1970, Causio vi rimase fino al 1981, arrivando a collezionare 341 presenze in totale, con 54 gol. Ala destra di grandissimo talento, era detto Il Barone per l’eleganza dei movimenti. In bianconero, Causio vinse 6 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa.

Beppe Furino, ovvero la quintessenza del quindicennio finora più vincente della storia juventina. Classe 1946, Furino arrivò definitivamente alla Juventus nel 1969 dal Palermo che aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto di 30 milioni. Essendosi affacciato relativamente tardi nel calcio che conta, Furino decise di rimanerci a lungo e sempre alla Juventus, fino alla fine. Si ritirò, infatti, a 38 anni nel 1984, dopo aver disputato 401 partite, quinto per numero di presenze della storia bianconera.

La grinta di Beppe Furino

Nonostante un fisico non proprio imponente, Furino si mise ben presto in luce come uno dei migliori mediani della Serie A e forse d’Europa. Aggressivo e tignoso, veloce e infaticabile, fu diga e polmoni del centrocampo bianconero a cavallo di tre decenni. La migliore sintesi della sua parabola juventina la diede lui stesso qualche anno fa:

Capitano sì, bandiera no. Non mi è mai piaciuto l'accostamento con le bandiere, che stanno alte in cima a un pennone. Io stavo rasoterra, a lottare.

Beppe Furino fu capitano della Juventus dal 1976 al 1984, vinse ben 8 scudetti, tuttora record assoluto in Serie A con una sola squadra, 2 Coppa Italia, 1 Coppa Coppe e 1 Coppa Uefa. Se Ligabue fosse stato juventino anziché interista, “Una vita da Mediano” avrebbe sicuramente fatto rima con Furino.

Roberto Bettega: 128 gol in 324 partite di Serie A nella Juventus

Un solo nome per l’attacco: Roberto Bettega. Cresciuto nel vivaio bianconero, Bettega fu il migliore acquisto del 1970. Arrivò in estate dal Varese, che avrebbe voluto trattenerlo dopo una stagione eccezionale nella quale, da capocannoniere della Serie B a nemmeno 20 anni, aveva contribuito alla promozione dei lombardi nel massimo campionato. Ma Boniperti fu irremovibile: Bobbygol doveva tornare e così fu. Bettega rimase in bianconero fino al 1983 e segnò 128 gol in 324 partite di Serie A – di cui fu capocannoniere nel 1979-80 - e vinse 7 scudetti, 2 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Campioni del 1983 contro l’Amburgo, Bettega emigrò in Canada dove chiuse la carriera nei Toronto Blizzard.

La Juventus degli anni 80: arriva Platini

Nel 1980 si riaprono le frontiere e il calciomercato cambia in modo radicale. Anche per la Juventus, che riesce a fare i suoi acquisti più importanti nei primi anni del decennio. Proprio nell’80, come primo straniero arriva Liam Brady, ma è nel 1982 che il calciomercato della Juventus compie il suo capolavoro. Nell’anno del terzo Mondiale vinto dall’Italia sbarcano a Torino Paolo Rossi, il Pablito Mundial, Zbigniew Boniek, “il bello di notte” come lo definì Gianni Agnelli, e soprattutto Michel Platini.

Michel Platini e, a sinistra, Sebino Nela

È quasi superfluo descrivere il Michel Platini calciatore, uno dei migliori di tutti i tempi, regista talentuoso con un raro senso del gol, assistman, goleador, rigorista, specialista nelle punizioni e leader carismatico: voila Le Roi Michel. Il suo arrivo a Torino sfiorò il giallo. Platini sembrava destinato all’Inter, ma la Juventus con un blitz notturno in Francia ottenne la firma del giocatore strappandolo ai nerazzurri, pare anche a prezzo di realizzo, intorno al miliardo di lire. L’avvocato Agnelli, suo grande estimatore, lo confermò indirettamente qualche anno dopo:

L'abbiamo comprato per un tozzo di pane e lui ci ha messo sopra il foie gras.

Nella sua permanenza in bianconero Michel Platini vinse ben 3 Palloni d’oro consecutivi e contribuì a 2 scudetti e soprattutto alla Coppa Campioni del 1984. Fu capocannoniere della Serie A per 3 stagioni consecutive e una volta anche della Coppa Campioni. Giocò nella Juventus fino al 1987, quando si ritirò dal calcio a soli 32 anni.

Gianni Agnelli era grande estimatore di Michel Platini

Dagli anni '90 a Calciopoli

Gli anni 90 sono stati caratterizzati da un grande attivismo sul calciomercato da parte della Juventus, che voleva riprendere a vincere titoli di cui era a secco dal 1986. Nel 1990 arrivò Roberto Baggio, scippato alla Fiorentina, nel ’92 Gianluca Vialli, reduce dalle vittorie con la Sampdoria di Boskov e, a partire dal 1994, con l’insediamento di Luciano Moggi e Antonio Giraudo, cominciò la raffica di acquisti dei campioni che portarono ai grandi trionfi bianconeri a cavallo del secolo, chiusi poi dalla vicenda giudiziaria di calciopoli.

In mezzo, però, agli arrivi di Baggio e Vialli e l’inizio dell’era Moggi, sbarcarono a Torino due giovani di sicure speranze, ma il cui nome ancora non faceva vibrare il cuore dei tifosi, Antonio Conte e Alessandro Del Piero.

Antonio Conte con la maglia della Juventus

Antonio Conte, quando viene acquistato dalla Juventus nel 1991, ha 22 anni. Nato a Lecce era cresciuto nella squadra locale, con la quale aveva debuttato in Serie A a 16 anni e mezzo. Valorizzato da Carletto Mazzone, si era messo in luce per la sua versatilità a centrocampo, che in breve ne aveva fatto, nonostante la giovane età, un elemento fondamentale nel gioco della squadra salentina, tanto che Giovanni Trapattoni lo aveva assolutamente voluto alla Juventus. Detto fatto, Conte arriva a Torino per 7 miliardi di lire, nemmeno poco, considerato che l’anno prima Baggio era stato pagato 18 miliardi. Il primo anno Conte non gioca molto, ma dalla stagione successiva diventa titolare inamovibile del centrocampo bianconero e dal 1996 indossa la fascia di capitano. Di lui ha detto Trapattoni:

Conte era duttile e intelligente. Una forza della natura nella fase difensiva e in quella offensiva.

Conte rimane a Torino fino alla fine della carriera, nel 2004, totalizzando 401 presenze, quinto alla pari con Furino nella graduatoria juventina di tutti i tempi, e segnando 41 gol. Nel suo palmares bianconero figurano ben 15 trofei, fra cui 5 scudetti, una Champions League e una Coppa Intercontinentale.

Acquistato dalla Juventus nel 1993, a soli 19 anni, Alessandro Del Piero non poteva sicuramente immaginare che sarebbe diventato uno dei massimi simboli della juventinità, detentore – per ora con un buon margine di vantaggio su Gianluigi Buffon – del record assoluto di presenze in bianconero con 694. Nativo di Conegliano, terra del prosecco, Del Piero era cresciuto nel Padova. 14 presenze e un gol in due stagioni di Serie B furono sufficienti per convincere Giampiero Boniperti a staccare un assegno di 5 miliardi: fu l’ultimo e probabilmente il più grande acquisto del presidentissimo che l’anno successivo, con l’avvento di Moggi e Giraudo, assunse un ruolo sempre più defilato nel club.

Alessandro Del Piero arrivò alla Juventus a 19 anni

Nella prima stagione a Torino, Del Piero si divise fra la Primavera di Cuccureddu – che portò alla conquista dello scudetto e del Torneo di Viareggio – e la prima squadra, allora guidata da Giovanni Trapattoni, dove comunque riuscì a segnare 5 gol, compresa una tripletta al Parma, in 380 minuti di Serie A spalmati su 11 partite. Dall’anno successivo, sotto la guida di Marcello Lippi, Del Piero conquistò sempre più spazio fino a diventare titolare pressoché inamovibile e contribuendo alla conquista dello scudetto e della Coppa Italia, tanto che, a partire dalla stagione 1995-96, la Juventus, lasciato partire Roberto Baggio, gli affidò le chiavi della squadra. Una decisione coraggiosa e non priva di rischi, premiata però subito dalla vittoria in Champions League e nella Supercoppa italiana. Niente male per un calciatore che al tempo era pur sempre un Under 21.

Nella lunga carriera di Del Piero si registra un solo grave infortunio. Alla vigilia del 24mo compleanno, l’8 novembre 1994 a Udine Alex subì la lesione di due legamenti crociati che comportò una difficile operazione e una lunga degenza di ben nove mesi, fatali anche alla Juventus che uscì in semifinale dalla Champions League e, finita settima in campionato, dovette ricorrere all’Intertoto per accedere almeno alla Coppa Uefa. Ciò non impedì comunque a Del Piero di strappare a fine stagione un rinnovo da urlo che, con una retribuzione di 10 miliardi di lire, lo fece diventare il calciatore in quel momento più pagato al mondo.

Alessandro Del Piero è primatista di presenze nella Juventus

Se Del Piero è probabilmente la più grande bandiera juventina di tutti i tempi è anche perché nel 2006, a seguito della sentenza di calciopoli che retrocesse la squadra in Serie B con una penalizzazione di 17 punti, non abbandonò la società che aveva creduto in lui e fu fra i pochi a seguirla nella serie cadetta, anche se da Campione del Mondo non avrebbe avuto problemi ad accasarsi in un grande club europeo.

Fra le innumerevoli storiche tappe della sua carriera, merita una citazione a parte la doppietta che Alex, quasi 34enne, segnò il 5 novembre 2008 sul campo del Real Madrid, doppietta che, oltre a regalare la vittoria alla Juventus, provocò la standing ovation del Bernabeu al momento della sua sostituzione.

Il 13 maggio 2012 è una data storica, ma anche triste, nella lunga vita del club: Alessandro Del Piero è al passo d’addio: il match contro l’Atalanta chiude la sua carriera in Serie A. Il club aveva comunicato da tempo che non gli avrebbe rinnovato il contratto, lui non capisce ma si adegua, senza fare polemiche, da bandiera vera, e vola in Australia: ha ancora voglia di giocare.

Alessandro Del Piero la sera della storica doppietta al Bernabeu

In 694 partite con la Juventus, Del Piero ha segnato 287 gol e distribuito 61 assist. Nel suo sconfinato palmares bianconero figurano, fra gli altri, 6 scudetti, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa Intercontinentale, oltre al titolo di capocannoniere della Champions League 1997-98 con 10 gol e della Serie A 2007-08 con 21.

A partire dal 1994, l’attivismo della cosiddetta triade Moggi-Giraudo-Bettega portò a molti acquisti importanti, quando non sensazionali. In ordine cronologico arrivarono, fra gli altri, Deschamps, Ferrara, Paulo Sousa, Filippo Inzaghi, Davids, Zambrotta, Trezeguet, Thuram, Nedved, Paolo Cannavaro, tutti giocatori che diedero un contributo straordinario alle vittorie di quegli anni. Ma gli acquisti di Zinedine Zidane per un verso e di Gianluigi Buffon per un altro segnarono ancora più indelebilmente la storia della Juventus.

Zinedine Zidane arrivò a Torino nel 1996

Zinedine Zidane arrivò a Torino nel 1996 dal Bordeaux per una cifra corrispondente a 3,5 milioni di euro, nonostante qualche perplessità di Gianni Agnelli che tempo dopo ammise:

Quando vidi Zidane per la prima volta agli Europei '96 e giocò malissimo, dissi a Platini: ma chi diamine ci mandate? Lui rispose: stia tranquillo, avvocato, che si divertirà.

L’Avvocato, poi, ebbe modo di innamorarsi del fuoriclasse francese, nonostante non abbia mancato di punzecchiarlo anche in seguito con i suoi commenti - “Zizou? Più divertente che utile” – tanto che nel 2001, quando Zidane passò al Real Madrid, disse:

Ci mancherà non c'è ombra di dubbio, ma... non mi piace trattenere chi se ne vuole andare.

Zinedine Zidane con Gianni Agnelli. In mezzo a loro Roberto Bettega

Una cessione resa quasi indolore dalla cifra record che il Real scrisse sull’assegno: in euro 73,5 milioni, con una plusvalenza di ben 70 milioni. Già, perché Zizou a Torino era cresciuto tantissimo e fu venduto probabilmente al momento giusto. Alla Juventus Zidane giocò complessivamente 208 partite segnando 31 gol con 33 assist e vinse, fra l’altro, 2 scudetti, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa Intercontinentale oltre, a livello individuale, a 1 Pallone d’oro e a 2 Fifa World Player of the Year.

Grazie anche alla ricca cessione di Zidane, nel 2001 la Juventus riuscì a permettersi una campagna acquisti quasi faraonica. Oltre al francese partirono Inzaghi, Kovacevic e van der Sar – tutte cessioni a sette zeri – ma arrivarono Gianluigi Buffon, Pavel Nedved e Lilian Thuram.

Gianluigi Buffon, che aveva solo 23 anni, era già un punto fermo della Nazionale, il talento giusto per il quale spendere l’equivalente di 53 milioni di euro e su cui puntare a lungo termine per la difesa dei pali della Vecchia Signora, anche se probabilmente la dirigenza juventina non poteva immaginare quanto felicemente lungo si sarebbe rivelato quel termine.

Gianluigi Buffon, alla Juventus dal 2001

Difficile riassumere le eccezionali doti di Buffon, considerato uno dei migliori portieri della storia del calcio: senso della posizione, tecnica sopraffina, ottimo in tuffo come nelle uscite alte, riflessi e agilità fuori dal comune, intelligenza tattica e carisma innato. Impossibile trovargli un difetto. Nemmeno nell’attaccamento alla maglia: Buffon, infatti, come Del Piero, seguì la Juventus anche in Serie B nel 2006, nonostante le innumerevoli offerte, normali per un grande portiere di 28 anni appena laureatosi Campione del Mondo. Ancora in attività, Buffon è attualmente secondo per presenze complessive con la maglia della Juventus, dietro proprio a Del Piero. Con oltre 600 partite giocate può vantare un record impressionante di match in cui ha mantenuto la porta inviolata: il 48%. Nella sua bacheca juventina, in via di arricchimento, figurano già 7 scudetti, di cui 5 consecutivi, 5 Supercoppe italiane e 2 Coppa Italia. Secondo nella classifica del Pallone d’oro 2006 dietro a Cannavaro, Gigi detiene fra l’altro il record di imbattibilità del nostro campionato con 974 minuti, davanti a Sebastiano Rossi e Dino Zoff.

Gianluigi Buffon è ancora in attività

Gli acquisti più importanti del dopo Calciopoli

Le vicende di Calciopoli, oltre alla revoca degli scudetti 2004-05 e 2005-06 e alla caduta della Juventus in Serie B, provocarono un vero e proprio terremoto societario con conseguenze pesantissime anche sul calciomercato bianconero. Il club fu costretto a vendere in fretta e furia e anche a prezzi di realizzo giocatori cardine come Ibrahimovic, Vieira, Emerson, Zambrotta, Cannavaro, Thuram e Mutu, mentre Pessotto optò per il ritiro dall’attività. Nella colonna degli acquisti, invece, dopo anni sontuosi, figurò il solo Jean-Alain Boumsong – 4 milioni di euro al Newcastle -, al netto dei prestiti e degli svincolati. Il francese rimase a Torino due anni senza lasciare grandi tracce, al di là di due gol e un cartellino rosso in Serie B.

Giorgio Chiellini, alla Juventus dal 2005

Il primo grande acquisto del post calciopoli, in realtà, la Juventus ce l’aveva in casa dal 2005. Giorgio Chiellini, infatti, era stato probabilmente l’ultimo grande colpo della triade. Il difensore era arrivato dalla Fiorentina per meno di 10 milioni, ma a 21 anni nella squadra di Capello trovò spazio solo a tratti, in un reparto che comprendeva giocatori come Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Balzaretti e Zebina. Nella serie cadetta, invece, Chiellini diventa ben presto perno del reparto arretrato di Deschamps e comincia ad affermarsi anche in zona gol, grazie a una presenza fisica che gli permette di sfruttare al meglio le palle inattive. Attualmente Chiellini è secondo per numero di presenze nella Juventus fra i giocatori ancora in attività dietro solo a Buffon.

Nel 2010, con la fine del ciclo dell’Inter di Mancini e di Mourinho, ripartono i grandi colpi del calciomercato della Juventus. Il primo importante acquisto è Leonardo Bonucci che arriva dal Bari per 15,5 milioni. L’anno successivo, invece, arrivano Stephan Lichtsteiner, Arturo Vidal e soprattutto Andrea Pirlo. Scaricato dal Milan, il talento bresciano arriva a Torino a titolo gratuito che ha 32 anni ma ancora tanta classe da vendere. Alla Juventus, infatti, gioca per quattro stagioni ad altissimo livello, disputando 164 partite nelle quali segna 19 gol e fornisce 38 assist, contribuendo alla conquista di 4 scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia.

Altro colpo a costo zero la stagione successiva: Paul Pogba ha solo 19 anni quando la Juve lo strappa al Manchester United nel 2012 ma mostra subito lampi di classe innata. In quattro anni vince sempre lo scudetto, segna 34 gol e distribuisce 43 assist in 178 match ma, secondo alcuni commentatori, se l’Avvocato fosse stato ancora in vita, gli avrebbe strappato la stessa definizione che si meritò Zidane: “Più divertente che utile”. Di sicuro la sua cessione nell’estate 2016 è tornata molto utile alla Juventus che ha potuto utilizzare i 105 milioni pagati dallo United per riportarlo a Manchester in un calciomercato sontuoso, nel quale, anche grazie alle cessioni di Morata e Pereyra, sono arrivati Higuain, Pjanic e Pjaca.

Gonzalo Higuain, pagato 90 milioni di euro al Napoli, è l’acquisto più caro di sempre nel calciomercato della Juventus, mentre Miralem Pjanic, con 32 milioni, è al quinto posto insieme a Paulo Dybala, arrivato per la stessa cifra l’anno precedente dal Palermo.