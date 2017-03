Il tecnico italiano si è riscoperto cuoco e ha insegnato allo chef stellato del Bayern Monaco come realizzare il famoso piatto Made in Italy.

8 minuti fa di Andrea Pettinello

Carlo Ancelotti, professione allenatore e - nel tempo libero - cuoco. Proprio così. Non siamo soliti ricordarlo in cucina, alle prese con ingredienti, pentole e condimenti, ma a quanto pare il plurititolato manager italiano, attualmente alla guida del Bayern Monaco, se la cava bene anche dietro i fornelli. In un video pubblicato sul canale YouTube dei bavaresi si vede Ancelotti indaffarato nell'insegnare allo chef stellato del club la preparazione della miglior carbonara possibile.

Carlo Ancelotti cooking Carbonara with Bayern chef Alfons Schuhbeck [https://t.co/h6H4eiYi2F] pic.twitter.com/yPT3D0tPq9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2017

Ancelotti dà lezioni di cucina

Dopo qualche battuta in lingua tedesca, l'ex Milan comincia a comunicare in inglese, rimboccandosi le maniche e prendendo il completo controllo della cucina. Così, mentre Alfons Schuhbeck osserva interessato, il tecnico italiano si fa spazio tra ciotole, uova sbattute, cipolle (forse troppe), parmigiano, pancetta e pasta, ovviamente. Il risultato è un vero successo, Ancelotti riesce a realizzare una pietanza che da una parte soddisfa, e non poco, il palato dell'esperto chef, dall'altra dà una perfetta immagine di uno dei piatti che rappresenta di più il Made in Italy nel mondo.

Lontano dallo stress

Sarà che il Bayern Monaco non conosce la parola sconfitta dal lontano 23 novembre, quando perse 3-2 sul campo del Rostov nel girone di Champions League, sarà che la squadra è ancora in corsa per il triplete, ma Carlo Ancelotti è sembrato molto più che rilassato. Dopo aver conquistato trofei in Italia, Spagna, Francia e Inghilterra e aver fatto gioire centinaia di migliaia di tifosi in tutto il mondo, il manager italiano sembra aver trovato ancora una volta la sua dimensione. In Germania va tutto a meraviglia, non solo sul campo. Da oggi verrà apprezzato anche in cucina.