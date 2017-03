L'allenatore argentino del Siviglia, dopo essere stato eliminato dal Leicester in Champions League, è stato sorpassato dal vice di Luis Enrique.

86 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Vinicio Marchetti

Da quando Luis Enrique ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Barcellona, i nomi dei potenziali sostituti sono stati numerosi. Tra i più accreditati c'era Jorge Sampaoli. Sì, c'era. Perché l’attuale allenatore del Siviglia nelle ultime ore si è allontanato bruscamente dai blaugrana.

"Catalunya Radio” ha eliminato senza appello l'argentino dalla lista dei papabili. Un dietrofront che sembra dovuto all'eliminazione del suo Siviglia in Champions League, battuto per 2-0 dal Leicester nel ritorno degli ottavi. Il club inglese, a quanto pare, ha privato il buon Jorge di una possibilità ancora più grande di quanto avrebbero potuto essere i quarti di finale.

Per un nome che arretra ce n'è un altro che avanza prepotentemente. Si tratta di Juan Carlos Unzué, oggi vice di Luis Enrique. Una soluzione interna già paventata nei mesi scorsi che avrebbe i suoi pro e contro. Se da una parte preoccupa la poca esperienza dell'ex portiere, dall'altra rassicura il rapporto che ha ormai instaurato con i giocatori del Barcelllona e soprattutto la possibiltà di dare continuità al lavoro svolto dall'ex tecnico della Roma fino ad oggi.

Candidatura legata ai successi in campo

Sampaoli sembrava aver ottenuto il parere positivo dei senatori del Barcellona, ma i recenti risultati hanno cambiato le carte in tavola. Il suo Siviglia è sì ancora immerso nella lotta per la Liga, ma è stato eliminato in Copa del Rey e in Champions League. Nulla di nuovo. Come spesso accade alle sue squadre, nel momento cruciale della stagione iniziano i problemi e le gambe dei giocatori non vanno più a mille, aspetto fondamentale nella sua idea di calcio.

Sampaoli potrebbe non abbracciare più il Barcellona

Tra Siviglia e Barcellona spunta l’Argentina?

Intanto il presidente del Siviglia, Pepe Castro, rassicura i tifosi:

Sono convinto che Sampaoli rinnoverà con noi (il suo contratto è in scadenza nel 2018, ndr).

Nel caso in cui il sogno Barcellona dovesse naufragare definitivamente e il rinnovo con il Siviglia non dovesse arrivare, Sampaoli avrebbe ancora un asso nella manica, tutt’altro che trascurabile: la panchina dell’Argentina. Una scelta che, guarda un po’, avvicinerebbe Sampaoli a Messi e Mascherano.