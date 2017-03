Vincono Jiangsu e Shanghai, il Guangzhou si fa riprendere al 95'. Sui 5 gol fatti dalle squadre della Super League, 4 portano la firma di un brasiliano.

Primo appuntamento con "China Station", la nuova rubrica di FOX Sports dedicata al calcio cinese e in particolar modo al rendimento delle stelle di un torneo in crescita come la Super League. Gol, curiosità, risultati e classifiche: un approfondimento per ogni turno di campionato.

Oggi, però, ci occupiamo eccezionalmente dell'AFC Champions League e delle partite che hanno visto coinvolte Guangzhou Evergande, Jiangsu e Shanghai SIPG, le tre squadre cinesi capaci di conquistare l'accesso alla fase a gironi della competizione (lo Shanghai Shenhua è stato eliminato ai preliminari).

Alan non basta, rimpianto Guangzhou

Secondo pareggio consecutivo per i campioni di Cina in carica, che dopo il roboante 7-0 nella prima gara contro l'Eastern, erano stati fermati sul 2-2 dai sudcoreani del Suwon Bluewings. Stavolta il Guangzhou si fa riprendere dal Kawasaki Frontale al minuto 95, colpa di un calcio di rigore concesso per un più che goffo tocco di mano di Yu Hanchao. Al 26' il brasiliano Alan Carvalho, su assist del connazionale Ricardo Goulart, aveva realizzato la rete dell'1-0 (la terza in Champions, quest'anno, per l'attaccante).

Nella classifica del girone G, le 'Tigri' restano comunque in prima posizione, seppur assieme al Bluewings, con 5 punti conquistati. Sarà importante, però, rivedere i meccanismi difensivi di una squadra che ha concesso cinque gol nelle ultime quattro partite. Chissà se lo svarione di Hanchao possa aver cambiato i pensieri dell'allenatore Felipe Scolari. Il tecnico, alla viglia dell'1-1 contro il Kawasaki, aveva difeso così i suoi:

Anche i migliori possono sbagliare. Non ho intenzione di rivedere i nostri schemi: voi (riferito ai giornalisti, ndr) vedete solo quegli errori quando facciamo bene in altre cinquanta occasioni.

Ramires-gol per il successo del Jiangsu

Terza vittoria in altrettante gare, invece, per il Jiangsu. Un inizio di stagione simile a quello del Leicester per la squadra del Gruppo Suning: perfetta fuori dalla Cina, irriconoscibile in campionato, con un solo punto nelle prime due giornate. L'1-0 ottenuto in casa del Gamba Osaka porta la firma dell'ex Chelsea Ramires, autore al 36' di un gran sinistro che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Al successo ha partecipato anche Alex Teixiera, squalificato in Super League dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro lo Shanghai Shenhua.

È proprio il Jiangsu a comandare il gruppo H con cinque punti di vantaggio sui sudcoreani del Jeju United: al giro di boa, i cinesi possono considerarsi quasi certi della qualificazione agli ottavi di finale.

Segnano Hulk ed Elkeson, brividi nel recupero

Lo stesso vale per lo Shanghai SIPG, al primo posto del girone F. Tre vittorie su tre per le 'Aquile Rosse': dopo i successi con Seoul e Western Sydney, è arrivato anche quello contro gli Urawa Red Diamonds, un 3-2 firmato da Ke Shi (10') e dai brasiliani Hulk ed Elkeson (45' e 52'). Si tratta del terzo gol in Champions per l'ex Zenit e del secondo per l'ex Botafogo, dopo che entrambi erano andati in rete nella gara precedente. Contro gli australiani aveva segnato pure Oscar, ma il fantasista è rimasto a secco in quest'occasione per colpa degli interventi del portiere ospite Nishikawa. Nei minuti finali lo Shanghai ha rischiato di buttare al vento la vittoria, subendo due gol tra il 73' e l'84'. Fortunatamente per André Villas-Boas, i suoi hanno resistito all'offensiva avversaria.

L'interessante scontro tra squadre cinesi e giapponesi ha visto dunque prevalere le prime, grazie a due vittorie e un pareggio ricco di rimpianti. Fondamentale è stato l'apporto dei calciatori brasiliani, autori di quattro dei cinque gol realizzati in totale dalle formazioni della Super League. Una Super League che tornerà con la 3° giornata nel primo week-end del prossimo mese, dopo le due settimane di stop per lo svolgimento della coppa nazionale. Il prossimo appuntamento con "China Station" è dunque fissato per domenica 2 aprile.