L'irlandese ha rischiato di buttare via la vittoria nell'ultimo km della power stage: è rientrato in strada dopo uno slalom tra le macchine degli spettatori.

un'ora fa di Marco Giordo

Il finale del Rally del Messico è stato un vero thrilling, vissuto anche in diretta TV su FOX Sports, perché Kris Meeke ha rischiato di buttare via una vittoria già certa proprio nell'ultimo chilometro della power stage. In una destra veloce il pilota della Citroen è infatti entrato troppo forte, la C3 WRC gli è così partita di lato finendo sotto la sede stradale in un parcheggio, dove Meeke ha fatto il botto urtando di striscio l'auto di uno spettatore che era parcheggiata nel prato.

Rally del Messico: Meeke, fuoristrada indolore

Fortunatamente per lui il driver nord irlandese non ha fatto danni irreparabili alla sua C3 ed anche alle vetture parcheggiate, ed è riuscito a rientrare in speciale chiudendo la prova con 23”4 di ritardo da Sebastien Ogier ma riuscendo comunque a vincere il Rally del Messico per soli 13”8 di scarto sul pilota francese della MSport. Una vittoria, questa di Meeke, che resterà negli annali anche per il modo incredibile e rocambolesco in cui è avvenuta.

Alle spalle di Ogier, terzo ha chiuso Thierry Neuville (Hyundai), che si è portato a casa anche i 5 punti della power stage. È stato questo l'unico acuto della Hyundai in un rally in cui ad impressionare oltre alla vittoriosa Citroen è stata la Ford. La Fiesta ha dimostrato di essere molto robusta e veloce sullo sterrato, e di poter contendere la vittoria finale alla casa di Satory. Più complicata invece è stata la gara della Toyota, la Yaris ha patito problemi alle temperature del motore soprattutto ad alta quota, un classico in Messico.

E così stavolta la casa nipponica non è stata capace di mettere in mostra tutto il suo potenziale, come aveva fatto nelle prime due gare stagionali. Questo mondiale è quindi sempre più equilibrato, bello ed interessante, e nella classifica piloti ora Ogier è di nuovo in testa, mentre la MSport ha consolidato nella "carrera mexicana" il suo vantaggio sulla Toyota. Fra tre settimane il prossimo appuntamento iridato si terrà sui classici asfalti della Corsica. Sara la prima gara vera di questa stagione, che darà importanti risposte sui valori in campo, che potrete seguire come sempre LIVE su FOX Sports.

Mondiale Rally, classifica piloti

1° Ogier 66 punti; 2° Latvala 58; 3° Tanak 48; 4° Sordo 30; 5° Neuville 28; 6° Meeke 27; 7° Breen e Evans 20; 9° Paddon 17; 10° Lefebvre 10.

Classifica costruttori

1° MSport 103; 2° Toyota Gazoo Racing 67; 3° Hyundai Motorsport 65; 4° Citroen Abu Dhabi 55.