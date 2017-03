Belfort non è riuscito a superare l'ostacolo Gastelum davanti alla sua gente, a Fortaleza. Dopo l'incontro ha annunciato che il prossimo sarà l'ultimo match.

di Giovanni Bongiorno

La carriera nelle MMA di Vitor Belfort è giunta alla fine. O quasi. Il brasiliano ha dichiarato di voler affrontare un ultimo match a Rio de Janeiro, Brasile. UFC ha programmato un altro evento in Brasile per il 3 giugno, UFC 212, e “The Phenom,” sconfitto da Kelvin Gastelum nel main event di UFC Fight Night 106 tenutasi a Fortaleza sabato notte, ha confermato alla conferenza post match la sua decisione.

Sì - ha risposto Belfort alle voci sul ritiro - a meno che UFC non crei la Legends League, in quel caso potrei continuare per un po'. Ma allenarsi per i cinque round è faticoso, troppo per il mio corpo. Ero in gran forma, ma Gastelum ha messo a segno un paio di buoni colpi ed è stata la sua notte. Ero ben preparato, ho lavorato duro col mio team. È frustrante perché ero lì fino al momento prima, ero fiducioso di poter mettere a segno un KO, invece è finita al contrario. È andata così. Dobbiamo reinventarci. Non è stata la prima, non sarà l'ultima. O meglio, spero sia stata l'ultima.

Kelvin Gastelum con l'ultima combinazione su Vitor Belfort. Il brasiliano crollerà, tramortito.

Belfort, leggenda dello sport, ex campione dei massimi-leggeri UFC

Belfort è stato campione dei massimi-leggeri UFC. Dev'essere frustrante per un atleta fenomenale della sua levatura non essere più capace di tirar fuori l'esplosività e la potenza che un tempo ne hanno fatto un contendente feroce. Vent'anni dopo il suo debutto in UFC, il corpo del brasiliano ne ha avuto abbastanza.

È tempo di chiudere il capitolo che porta il titolo di "combattente professionista". Il mio corpo non è più lo stesso in allenamento. Provo troppo dolore. Ho avuto più di 14 interventi chirurgici. Ho lasciato tutto nell'ottagono. Sono triste per non aver potuto dare un'ulteriore vittoria ai miei amici brasiliani, ma capita.

Vitor Belfort con un calcio da highlight su Luke Rockhold, in una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Belfort ha dichiarato che il prossimo sarà l'ultimo match della sua carriera.

Non ho ancora dei nomi in mente, voglio solo combattere contro un brasiliano in Brasile. Voglio sedermi al tavolo con i rappresentanti UFC e vedere chi potrebbe essere l'avversario. Non ho mai evitato uno scontro, ho sempre combattuto i più duri della divisione, ma il mio ultimo match dev'essere speciale per i fan. Vedremo se sarà possibile.

The Phenom è stato un baluardo nella categoria dei massimi-leggeri e dei medi, dimostrando sempre grande durezza psicofisica e capacità eccezionali, al di là dell'ombra del trattamento sostitutivo del testosterone che l'ha sempre accompagnato. Vitor Belfort è e sarà giustamente ricordato come una delle Leggende nella Storia delle MMA.