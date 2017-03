Barboza vince, convince e stupisce a UFC Fight Night Fortaleza, sfidando successivamente Tony Ferguson. Tempi maturi per una title shot?

41 minuti fa di Massimiliano Rincione

Edson Barboza è definitivamente maturato. Nella grande notte di Fortaleza, l'esplosivo striker brasiliano ha trovato l'ennesima vittoria, mandando KO Beneil Dariush e regalando a UFC un terzo incomodo per lo scenario titolato delle 155 libbre, che ha registrato nelle scorse settimane la cancellazione del match che avrebbe sancito il prossimo title contender, mediante una cintura ad interim.

"UFC, voglio una chance"

Dopo la grande vittoria arrivata nello scorso weekend, per Edson Barboza potrebbero anche aprirsi le porte di una title eliminator, vista la momentanea bocciatura che UFC ha rifilato a Khabib Nurmagomedov. Dal canto proprio, il brasiliano sembra aspirare proprio a quello, come confermato al termine dell'evento di Fortaleza.

Voglio una title shot, penso proprio di meritarmela. Sono in UFC da tantissimo tempo e ho inanellato tre vittorie consecutive davvero importanti nell'ultimo periodo. Sono pronto per combattere sulla distanza delle cinque riprese, e non vedo l'ora di farlo. Speriamo che la promotion mi dia questa possibilità. Ragazzi, immaginate uno scenario che vedrebbe opposti nuovamente me e Tony Ferguson: una cosa pazzesca. UFC, tu che ne pensi?

Edson Barboza vs Tony Ferguson 2?

Difficile ma non impossibile che UFC decida di accontentare il brasiliano, alla ricerca di un match titolato al pari di Tony Ferguson. Un eventuale incontro tra i due avrebbe valenza di title eliminator certa, vista anche la possibile presenza di una cintura ad interim. Ricordiamo che i due si affrontarono già una volta a dicembre del 2015, ed in quell'occasione fu proprio Ferguson a portare la vittoria a casa, chiudendo con una D'arce choke una sfida che fu comunque premiata come "Fight of the Night" del TUF 22: Finale.