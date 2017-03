A Palermo, il capitano della Roma aveva risposto di non voler entrare per un mal di schiena. Il francese prende le sue parti e critica l'allenatore.

3 ore fa di Stefano Fiori

Di assist in campo gliene ha serviti tanti, quest'ultimo però è destinato a suscitare più rumore. L'ex terzino giallorosso Vincent Candela si schiera apertamente in favore di Francesco Totti, nell'ultima querelle che ha visto protagonisti il capitano della Roma e Spalletti. Ricapitolare la vicenda è presto fatto: nel finale della partita vinta 3-0 a Palermo, il tecnico romanista ha chiesto al numero 10 di entrare in campo per l'ultimo quarto d'ora. Proposta a cui Totti ha replicato:

Meglio di no, ho mal di schiena.

Questa la ricostruzione dell'inviato a bordo campo di Sky Sport, confermata poi a fine match dallo stesso Spalletti:

Preferisco non rispondere, altrimenti le mie parole sarebbero usate contro di me. Secondo me, mentre si stava scaldando, ha avvertito un problema alla schiena e ha preferito non entrare.

Candela difende Totti e critica Spalletti

Fine del dibattito? No, perché a Roma lo scambio di battute tra Totti e l'allenatore toscano ha portato a schierarsi tifosi e addetti ai lavori. Eccola allora, la sponda di Candela per il suo ex compagno di squadra. Intervenuto a Rete Sport, l'ex esterno francese ha difeso a spada tratta l'attaccante classe 1976:

Secondo me Spalletti ha sbagliato due volte con Totti: la prima a non farlo giocare per mettere minutaggio nelle gambe, come successo l'anno scorso quando ci ha salvato in alcune partite. Se poi aveva mal di schiena, per quale motivo gli ha chiesto se voleva entrate?

Francesco Totti e Vincent Candela sono stati compagni di squadra tra il 1997 e il 2005

La risposta del capitano romanista trova quindi pienamente d'accordo Candela:

Anche se stava bene, Totti ha fatto bene a non entrare, si è riposato in vista della partita con il Lione (giovedì il ritorno degli ottavi di Europa League all'Olimpico, ndr). Io al posto suo non sarei entrato. Qui parlano tutti, lui che è la storia di Roma invece non parla. Con tutte le mancanze di rispetto che ha subito se lo poteva permettere.

La stagione del capitano giallorosso

Finora Totti ha collezionato appena 11 presenze in Serie A (condite da due reti), di cui una sola - lo scorso 21 settembre contro il Crotone - dal primo minuto.

Quattro invece i gettoni da titolare in Europa League (su 5 apparizioni totali), mentre in Coppa Italia ha disputato una gara intera (ai quarti contro il Cesena, bagnata dal gol decisivo) e due spezzoni: l'ultimo, nel derby contro la Lazio del 1° marzo, in cui è entrato in campo solamente nei 4 minuti finali.