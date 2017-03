Lo spagnolo del Real Madrid segna con continuità spaventosa, ma per Riquelme ci riesce per la pochezza dei difensori avversari.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Un’opinione, poche parole, una certezza. I tanti gol realizzati da Sergio Ramos per il Real Madrid, di cui la maggior parte pesantissimi, sono la dimostrazione che non esistono più i marcatori di una volta. Questo, riassunto in breve, il pensiero di Juan Román Riquelme, che non è per nulla impressionato dai numeri da attaccante del nazionale spagnolo. Anzi…

Solo Cristiano Ronaldo e Morata hanno segnato più di Sergio Ramos in questa edizione della Liga. Il difensore spagnolo, autore di 7 reti in campionato, fra i quali quella al Barcellona nello scontro diretto, vanta anche altri 3 centri nelle altre competizioni (e solo perché gli è stato tolto uno dei due gol contro il Napoli).

Riquelme snobba Sergio Ramos

Sergio Ramos, 30 anni

Una stagione strepitosa, nella quale Sergio Ramos conferma le sue doti sotto porta: famosi i gol al Bayern Monaco in semifinale di Champions nel 2014, e all’Atletico Madrid all’ultimo atto di quella manifestazione, così come la rete nell’atto conclusivo dell’ultima edizione. Tutto questo non basta a incantare Riquelme:

Sergio Ramos non segnerebbe tutti questi gol se giocasse in Sud America. Se fosse marcato da Walter Samuel non riuscirebbe a segnare.

Un’opinione, poche parole, una certezza. In attesa della risposta di Sergio Ramos…