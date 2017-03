Il brasiliano avrebbe mandato alle stelle il tiro dal dischetto come gesto di fair play: è l'opinione di Sun Shilin, il giocatore che sembrava deriderlo.

3 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Shanghai Shenhua-Tianjin, minuto 87. L'arbitro decreta un calcio di rigore a favore degli ospiti per un tocco col braccio di Lin Wang. Dal dischetto va Alexandre Pato, ma il brasiliano tira alle stelle sprecando l'occasione di portarsi sul 2-1. Il Papero si dispera, si copre il volto con le mani. Vicino a lui spunta un avversario, Sun Shilin, che lo abbraccia e con la mano destra gli mostra il pollice alzato. La scena fa il giro del mondo, fa pensare a un classico gesto di sfottò, ma la realtà è un'altra. Almeno secondo la spiegazione del protagonista della vicenda.

"Non volevo sfottere Pato"

Non volevo prenderlo in giro, ma ringraziarlo. Credo che Pato abbia sbagliato apposta il rigore: come me non era d'accordo con la decisione dell'arbitro. Il suo è stato un gesto di fair play e ho voluto esprimergli la mia gratitudine.

Questa la versione di Sun Shilin. Il centrocampista numero 37 era vicinissimo al compagno di squadra al momento del fallo ed è stato tra i primi a protestare con il direttore di gara. In effetti, guardando le immagini, si può vedere come il braccio di Lin Wang fosse effettivamente attaccato al corpo sul cross di Xiaolong. Difficile credere però che Pato abbia sbagliato volontariamente il tiro dal dischetto. Per il brasiliano la doppia opportunità di realizzare il primo gol nel campionato cinese e completare la rimonta del Tianjin era ghiottissima. Il rigore sbagliato malamente non ha fatto altro che aumentare i dubbi sulla sua condizione atletica, specie dopo le numerose palle gol divorate all'esordio. Se dopo l'1-1 contro lo Shanghai molti tifosi gli hanno voltato le spalle, Pato può almeno consolarsi con la testimonianza d'affetto del suo avversario. In attesa di giustificare i 18 milioni spesi dal mister Fabio Cannavaro per il suo acquisto.