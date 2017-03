Il club francese ha inviato all'Uefa un dossier con gli episodi nei quali l'arbitro tedesco avrebbe preso decisioni errate favorevoli al Barcellona.

Sul campo era finita 6-1, Barcellona v Paris Saint-Germain, ma fuori sembra non voler finire mai.

Paris Saint-Germain, eliminazione storica contro il Barcellona

La remuntada dei catalani sui francesi è entrata nella storia e non deve essere facile accettare l'etichetta di prima squadra della storia eliminata dopo aver vinto 4-0. Soprattutto se, come hanno fatto gli sceicchi parigini, negli anni hai speso invano cifre che hanno passato i nove zeri.

Il presidente Nasser Al Khelaifi si è sentito ferito da una debacle che non si poteva pronosticare. Ferito dai suoi, in primo luogo, e con giocatori e tecnico si è già fatto sentire. Ma al numero uno del Paris Saint-Germain non è andata giù nemmeno la direzione dell'arbitro, il tedesco Deniz Aytekin, uno che non è neppure nella squadra dei 18 migliori arbitri europei.

Il fallo di Neymar su Marquinhos

"Aytekin inadeguato"

Una mancanza di tutela che Al Khelaifi ha voluto denunciare in una memoria inviata ieri all'Uefa, nella quale pare abbia indicato uno per uno tutti gli episodi nei quali Aytekin avrebbe preso delle decisioni sbagliate e, a suo dire, favorevoli al Barcellona. Il dossier comprenderebbe, secondo Marca, almeno una decina di episodi quanto meno dubbi, dai tocchi di mano di Mascherano e Piqué in piena area di rigore alle due simulazioni di Suarez - una delle quali gli ha fruttato il rigore del 5-1 - e alla mancata espulsione di Neymar per un fallo violento da dietro su Marquinhos.

La caduta di Suarez: Aytekin ha concesso il rigore che ha portato al 5-1

La lettera all'Uefa

La dirigenza del Paris Saint-Germain non ha trascurato nulla, inserendo nel voluminoso dossier stralci di video commentati da esperti e da ex arbitri internazionali. L'iniziativa, secondo fonti francesi, non ha l'intento di sminuire la vittoria del Barcellona, causata più che altro dall'atteggiamento mentale dei giocatori del Psg, né di chiedere la ripetizione della partita, quanto di protestare per l'inadeguatezza di Aytekin e chiedere all'Uefa maggiore tutela per il futuro. Alla fine dei conti, oltre alla beffa, anzi alle beffe, il danno economico del mancato passaggio ai quarti di Champions League ammonta pur sempre a una decina di milioni di euro.