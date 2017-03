Cornuto e pure scaricato. Arsène Wenger più o meno deve sentirsi così. Mesut Ozil, arrivato all’Arsenal proprio perché pupillo del tecnico francese, ha lanciato una frecciata mica da ridere all’attuale tecnico dei Gunners, che, fra contestazioni e sfottò, già di per sé non se la passa benissimo.

In un’intervista rilasciata alla Bild, il nazionale tedesco non si è detto soddisfatto dell’attuale situazione della sua bacheca personale, che, fra nazionale i club, comprende 10 trofei:

Proprio questo è il punto. Capire quanto ancora Ozil resterà ai Gunners. Il quesito a Londra se lo stanno ponendo un po’ tutti, compresi i dirigenti dell’Arsenal. Trattenerlo, se si vuole puntare a grandi traguardi, dovrebbe essere il punto di partenza, ma non sarà facile, e col contratto in scadenza fra meno di 18 mesi il coltello dalla parte del manico lo tiene Mesut.

Non so cosa farò nel 2018. Ci sono dei contatti con i responsabili dell'arsenal, ma al momento siamo tutti concentrati sull'attuale stagione.

Potrebbe anche restare. Ma l’offerta probabilmente deve essere (economicamente) molto convincente. E del futuro di Wenger a Ozil interessa il giusto:

Wenger è stato uno dei motivi principali per i quali sono venuto qua, ma ho sempre detto che all’Arsenal sto bene perché mi piace la città, i tifosi e il club. So anche che nel calcio le cose possono cambiare velocemente e non sempre vanno come programmato, per questo mi viene difficile dire che il mio futuro sia legato a quello di Wenger.