Piovono critiche su Mourinho: dopo gli screzi con Conte e con i tifosi del Chelsea, arrivano anche le frecciate del belga allo stile aggressivo dello United.

3 ore fa di Paolo Cola

Partire è un po' morire, dice il poeta, ma non è che tornare sia poi 'sto gran divertimento, almeno se ti chiami José Mourinho. Mettiamola così, la sua carrambata di lunedì sera a Stamford Bridge non è stata disastrosa come quella di ottobre (4-0 per il Chelsea), ma i lividi non sono mancati: Manchester United eliminato, duello rusticano con Antonio Conte, polemiche coi suoi ex tifosi, perplessità dei suoi attuali tifosi per la sua valutazione sulla prova di Pogba e, dulcis in fundo, le critiche rivoltegli da Thibaut Courtois, gigante belga che proprio lo Special One aveva portato a Londra nel 2014.

Lo stile di Mourinho

Per l'ex portiere dell'Atletico Madrid, infatti, buona parte delle responsabilità della sconfitta dello United ricadono sulle ampie spalle del portoghese, colpevole di aver sovreccitato i propri giocatori e aver indirettamente causato la sciocca espulsione di Ander Herrera nel primo tempo:

Il Manchester United ha commesso parecchi falli, giocando molto duro. Questo è lo stile Mourinho, e penso che Herrera abbia finito per pagare il conto per tutti i suoi compagni di squadra: Phil Jones aveva commesso il quinto fallo su Eden Hazard pochi secondi prima che Herrera commettesse un altro intervento scorretto, quello che gli è costato la seconda ammonizione

Ingenuità clamorosa dello spagnolo, certo, ma anche una sorta di bug nella strategia di Mourinho:

Lo United ha provato a piegarci psicologicamente, a farci innervosire giocando sporco e commettendo molti falli: la classica battaglia di nervi che vuole il loro allenatore. Ma noi non siamo caduti nella loro trappola e abbiamo continuato a giocare come sappiamo, come sempre abbiamo fatto negli ultimi sei mesi

Courtois protagonista

Stilettate a Mourinho a parte, Courtois è stato tra i grandi protagonisti del quarto di finale contro il Manchester United. Non che i Red Devils, depauperati dei vari Ibrahimovic, Rooney e Martial e in 10 uomini dal 35', abbiano creato molto, ma nell'unica circostanza in cui sono arrivati in porta, con Marcus Rashford, il portierone ha risposto presente con una gran parata delle sue:

Devi stare sempre attento a uno come Rashford perché è molto veloce. Sono stato bravo a vedere dove andava dopo aver saltato Cahill, sono stato reattivo sulle gambe e ho fatto una bella parata. L'importante è stato mantenere un buon posizionamento, è questo ciò che gli ha impedito di segnare

La marcia del Chelsea verso Wembley continua.