Scosso dai cori dei tifosi che non gli hanno perdonato gli scontri con Conte, Mou ha mimato il numero delle Premier League vinte: "Giuda numero uno".

un'ora fa di Alberto Casella

Un brutto lunedì sera quello passato ieri a Stamford Bridge da José Mourinho, e non solo perché il Chelsea ha battuto il suo Manchester United 1-0.

Mourinho, finito l'amore con i tifosi del Chelsea

Il portoghese era abituato ad accoglienze sempre affettuose nella sua ex casa, dove aveva dimorato fra il 2004 e il 2007 e poi, nella sua seconda vita londinese, fra il 2013 e il 2015. Con il Chelsea Mourinho ha vinto 9 titoli, fra i quali 3 volte la Premier League. Amato e sempre rimpianto dai suoi tifosi, proprio quelli che per primi lo avevano ribattezzato Special One, non aveva fatto i conti con la personalità e i successi di Antonio Conte, il nuovo Special One che avanza.

Mou, ora è Conte l'idolo dei tifosi

Conte, pur con tutti i distinguo del caso, è il primo fra i tanti che hanno sostituito Mourinho: vince e infiamma le folle, panem et circenses. E quando la tribù ha scelto un nuovo totem, il vecchio stregone non può opporsi. Ma il portoghese non lo aveva capito e i suoi vecchi sostenitori proprio questo non gli hanno perdonato. Gli accesi scontri verbali contro Conte nel match di Premier e le intemperanze di ieri sera in FA Cup dopo l'espulsione di Herrera, hanno indotto il popolo Chelsea a schierarsi a difesa del nuovo druido, quell'italiano che li sta guidando alla vittoria e che a ogni gol dei loro idoli impazzisce insieme a loro e qualche volta si tuffa persino in mezzo a loro come fosse una rock star.

Conte e l'affetto dei tifosi del Chelsea

"Non sei più lo Special One"

Mou era visibilmente spiazzato, scosso, e non è mica cosa facile, e mentre alzava la mano nel segno del 3 rivendicando i campionati vinti, i suoi occhi esprimevano chiara l'incredulità nel sentire i tifosi che lo paragonavano a Giuda e cantavano:

You're not special anymore! F*** off, Mourinho!

Mourinho lost it on the touchline. Chelsea fans then chant: "*** off Mourinho." Mourinho responds by holding up 3 fingers for 3 titles. — John Cross (@johncrossmirror) March 13, 2017

Scosso dai cori e dall'andamento della partita, il portoghese si è preso a male parole con Conte per tutto il match, tanto che il quarto uomo sembrava più un arbitro sul ring che un addetto alle sostituzioni e al tabellone del recupero. Al fischio finale fra i due è sceso il gelo assoluto. La nemesi era compiuta e mentre, ebbro per la vittoria, Antonio Conte faceva la spola fra gli spalti e il centro del campo urlando "Come on, come on" ancora in piena trance agonistica, Mourinho in sala stampa stentava a mandar giù l'amaro boccone:

I tifosi possono urlare quello che vogliono, io sono un professionista che difende il proprio club, altro che Giuda. Fino a quando non avranno un manager che vince quattro Premier League, Giuda è il numero uno.