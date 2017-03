Nel corso della partita di FA Cup i tifosi dei Lions hanno preso di mira Son, dandogli del "venditore di DVD". Pesante squalifica in arrivo?

di Andrea Pettinello

L'ennesima accusa di stampo razziale. L'ennesima indagine degli organi competenti. Tottenham contro Millwall non è stata solo un quarto di finale di FA Cup. La rivalità accesissima che metteva a confronto due dei quartieri di Londra più poveri e malfamati ha lasciato qualche strascico polemico. Se sul campo non c'è stata storia, con gli Spurs capaci di travolgere gli avversari con un nettissimo 6-0, sugli spaltid i White Hart Lane a farsi notare di più - in negativo - sono stati gli ospiti.

I cori razzisti dei tifosi del Millwall

I suppoters dei Lions avrebbero rivolto cori razzisti a Son Heung-min, assoluto protagonista del match con una tripletta. Quando il trequartista sudcoreana si è avvicinato al settore ospiti nel corso di un azione di gioco, una minoranza avrebbe fatto partire il coro:

He's selling 3 for a fiver.

Ovvero, "Ne sta vendendo 3 a cinque euro". Il riferimeno è allo stereotipo che vede un asiatico come venditore di DVD pirata. Ora, tenendo in considerazione che i tifosi del Millwall non sono di certo nuovi a questo tipo di uscite (12 anni fa Paul Ince denunciò un fatto identico per dei cori rivolti contro Seol Ki-hyeon), sarà la Football Association a prendere in mano la situazione e a stabilire eventuali sanzioni.

Il rischio per il club del sud est londinese è di subire una pesante multa e la chiusura di un settore dello stadio. In Inghilterra è inusuale vedere settori chiusi al pubblico o addirittura partite disputate a porte chiuse. Le società e gli organi di competenza sono pienamente consapevoli che i protagonisti di tali gesti sono soltanto una minoranza, motivo per cui l'obiettivo è non punire chi in questi episodi non è coinvolto in alcun modo.

Gli scenario

Siamo venuti qui con il giusto spirito e con l'intento di goderci la partita. Sia io che Pochettino vogliamo parlare della partita e non di episodi che non c'entrano nulla con il calcio. Il resto lo lascio fare alle autorità: è loro compito capire chi e come si sia reso protagonista di questo deplorevole gesto. Io, e credo di parlare a nome di tutto il Millwall, voglio concentrarmi sui risultati sportivi.

Queste le parole di Neil Harris, allenatore dei Lions, che nel post partita ha elogiato i suoi ragazzi per il cammino intrapreso nella competizione e si è concentrato su quanto avvenuto in campo. Quanto avvenuto sugli spalti e per le strade adiacenti a White Hart Lane, è qualcosa che con lo sport ha davvero poco a che fare. La palla passa quindi alla Football Association che già in passato ha dimostrato di saperci andare giù pesante.