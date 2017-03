La lettera di questo tifoso, che soffre di encefalopatia cronica, ha commosso l'Argentina. In un video, il numero 10 del Barcellona gli promette un incontro.

410 condivisioni 0 stelle

5 ore fa di Stefano Fiori

Ogni promessa è debito: Leo Messi incontrerà Lío, un peluche. Ma soprattutto, abbraccerà il suo proprietario: Nicolás Marasco, un ragazzo argentino di 20 anni grande tifoso della Pulga. Nicolás soffre di un'encefalopatia cronica, una paralisi cerebrale che gli impedisce sia di camminare che di parlare. Ma non di comprendere, spiega mamma Marisa. Né di tifare per Messi e il suo Barcellona: proprio dalla capitale catalana, dopo essere stato anche a Roma per ricevere la benedizione di Papa Francesco, Nicolás riportò a casa poco più di tre anni fa un pupazzo a cui diede affettuosamente il nome di "Lío". Una storia che il giovane fan di Messi ha voluto raccontare al suo beniamino, attraverso una lettera scritta con l'aiuto della madre e pubblicata a inizio febbraio dal quotidiano Clarín.

La lettera di Nicolas a Messi e la risposta del numero 10

Il suo messaggio è arrivato al numero 10 blaugrana, che ha immediatamente risposto al suo supporter. Il Clarín ha deciso ora di rendere noto il video in cui Messi promette a Nicolás di incontrare lui e il suo "amico" Lío: il momento giusto potrebbe essere tra meno di due settimane, quando il cinque volte Pallone d'Oro tornerà in Argentina per guidare l'Albiceleste nelle qualificazioni al Mondiale 2018. Ma ecco cos'ha scritto Nicolás nella lettera indirizzata al suo idolo:

Ciao Lio! Sono Nico e ti scrivo per raccontarti che ho un peluche che si chiama come te. Lo abbiamo chiamato così perché l'abbiamo comprato a Barcellona, quando i miei genitori mi hanno portato a Roma per conoscere Papa Francesco, per poi passare nella città dove gioca la tua squadra. Il mio Lio mi accompagna da tutte le parti, è forte come te e per questo gli voglio tanto bene. Anche se è un po' vecchiotto e malconcio, condivide con me tutte le cose belle e anche quelle più difficili, come quando sono stato ricoverato. Poi volevo raccontarti che i miei genitori, così come i tuoi, sono sempre accanto a me e questo mi fa sentire forte.

Leo Messi in campo nell'ultima gara persa dal Barcellona in casa del Deportivo La Coruña

Nella lettera, Nicolás spiega al capitano dell'Argentina il grande obiettivo che stanno perseguendo i suoi genitori, insieme alle famiglie di altri ragazzi con disabilità simili:

Sai una cosa? Io non posso parlare né camminare, però loro conoscono molto bene quello che ho nel cuore e mi dicono sempre che devo seguire i miei sogni. Penso che tu questo lo sappia bene. Sono sicuro che anche i tuoi genitori ti hanno insegnato a essere quello che sei. Insieme ad altri genitori, la mia famiglia sta portando avanti un progetto insieme a una fondazione che si chiama Prisma. L'obiettivo è quello di creare un centro dove possono recarsi i ragazzi come me. So che tu sei molto occupato, ma vorrei presentarti il mio peluche Lio e mi piacerebbe che tu possa conoscere i miei genitori e gli altri della fondazione. Queste persone danno tutto per i propri figli, come hanno fatto i tuoi genitori con te. Grazie per il tuo tempo, ti voglio bene. Sono contento quando indossi la maglia dell'Argentina! Baci, Nico.

Parole splendide, che hanno emozionato Leo Messi e che l'hanno portato a rispondere senza esitazioni al suo fan tramite questo video, inviato per e-mail alla madre di Nicolás:

Ciao Nico! Voglio dirti che ho letto la tua lettera, spero di poter incontrare di persona te e il tuo peluche Lio. Intanto ti mando un grande bacio, certo che avremo modo di conoscerci.

A fine 2013, la famiglia di Nicolas inviò una lettera anche a Papa Francesco. Il pontefice argentino condivise con i fedeli il messaggio dell'allora 16enne: