A Torino si riparte dallo 0-2 dell'andata. Allegri: "Non sarà match scontato". Rientra Marchisio, Chiellini in panchina. Espirito Santo punta su Silva.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Allo Stadium non sarà una passeggiata, ma la Juventus è pronta. Contro il Porto stasera va di scena il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dal 2-0 a favore dei bianconeri, ma attenzione alle sorprese. Il secondo atto non è per niente scontato, per questo Massimiliano Allegri metterà in campo la formazione migliore. Higuain sarà il riferimento offensivo, dietro di lui agiranno Cuadrado, Dybala e Mandzukic, pronti a perforare una difesa portoghese per niente infallibile.

Il doppio vantaggio dell’andata è una sicurezza non da poco. La Juventus dovrà usare l'intelligenza senza rischiare mai. Allegri, in conferenza, ha presentato così la gara contro il Porto:

Ci saranno dei rischi, nessun match è scontato, i portoghesi sono una squadra che gioca bene a calcio sfruttando al massimo gli episodi. Noi dovremmo essere bravi a indirizzarla nel modo giusto senza pensare al risultato dell’andata, cercando di portare a casa un’altra vittoria.

Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima del Porto

Juventus, si gioca con la testa

Le polemiche post-Milan sono state messe da parte. Il tecnico toscano chiude una volta per tutte la querelle che da giorni ormai riempie giornali e TV:

Abbiamo vinto 23 partite, non è un episodio che può cambiare quello che stanno facendo i ragazzi. Negli ultimi sei anni l’unica partita non in equilibrio tra noi e i rossoneri è stata quella di venerdì, con 25 tiri nostri, appena 3 di loro.

Si andrà avanti con il 4-2-3-1. Chiellini ha recuperato ma con Bonucci ci sarà Benatia. Marchisio titolare a centrocampo insieme a Khedira, favorito su Pjanic.

La carica del Porto

André Silva, cresciuto con il mito di CR7, cerca il colpaccio contro la I complimenti di Cristiano Ronaldo, che lo vede come il futuro del Portogallo, i paragoni con Deco., cresciuto con il mito di CR7, cerca il colpaccio contro la Juventus

Non perdono in casa dall’agosto del 2015, per un attaccante è uno stimolo in più. Voglio provare a scrivere un piccolo pezzo di storia sperando di interrompere l’imbattibilità e segnare il gol vittoria del Porto. I bianconeri attaccano e difendono insieme, quando la affronti capisci subito che hai di fronte un grande gruppo.

Champions League, Andre Silva del Porto sfida la Juventus

Espirito Santo è pronto a varare il suo 4-3-3. Layun sarà l’esterno di sinistra al posto di Telles espulso all’andata. Centrocampo con Herrera, Pereira e il talento di Neves. Davanti Silva con Torres e Brahimi.

Il Drago proverà così ad espugnare il fortino Stadium. L’ultimo ko casalingo dei bianconeri in Europa risale all’aprile del 2013, con il Bayern Monaco vittorioso per 2-0 al ritorno degli ottavi di Champions League. I gol di Pjaca e Dani Alves dell’andata sono un vantaggio, ma attenzione alle sorprese.

Le formazioni di stasera