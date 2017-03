Il calderone delle polemiche su Juventus v Milan di venerdì si arricchisce dell'intervento dell'Assoconsumatori, che ha presentato un esposto al Procuratore Federale.

4 ore fa di Paolo Cola

Negli ultimi tre giorni, circa metà del mondo occidentale ha detto la sua sull'ormai celebre rigore che venerdì scorso ha deciso Juventus v Milan. Ora anche il Codacons, per qualche motivo, ha deciso di intervenire nel dibattito, affidando la sua opinione all'agenzia di stampa Adnkronos, e reclamando addirittura l'intervento della Procura Federale.

Il Codacons chiede chiarezza ai vertici del calcio sulla vicenda rigore - Juventus. Ciò che ha fatto imbestialire i giocatori del Milan sarebbero le dichiarazioni non veritiere della sestina arbitrale. Infatti risulterebbe che l'allenatore del Milan Montella abbia chiesto agli arbitri chi avesse deciso il rigore. Il IV uomo affermava che era stato l'assistente di porta a richiamare l'attenzione sul fallo di mano. Ma l'assistente di porta interpellato ha dichiarato che era stato l'arbitro a decidere il rigore. L'arbitro però era in realtà coperto e non poteva vedere. Pertanto sono state rilasciate dichiarazioni apparentemente in conflitto tra loro. Il Codacons chiede al Procuratore Federale di acquisire le dichiarazioni arbitrali e le testimonianze al fine di accertare la correttezza del comportamento degli arbitri in occasione delle dichiarazioni rilasciate. L'arbitro del gioco del calcio è tenuto sempre ad un dovere di verità e correttezza nelle dichiarazioni che rende

Juventus v Milan continua in Procura Federale?

Tutta colpa del tecnico del Milan Vincenzo Montella, insomma, le cui dichiarazioni distensive nel dopogara hanno in realtà sortito l'indesiderato effetto di generare ulteriore confusione. In altre parole, il Codacons lamenta non tanto un'erronea applicazione del regolamento da parte del gruppo di arbitri - e ci mancherebbe - quanto la contraddizione tra le dichiarazioni dei protagonisti, che si sono apparentemente rimbalzati la responsabilità del fischio incriminato. Per l'Assoconsumatori, dunque, la vicenda dovrebbe finire sul tavolo nientemeno che della Procura Federale, come se non stessimo parlando di una decisione discutibile (o del tutto sballata, ma gli arbitri hanno il pieno diritto di prendere una cantonata), ma di un illecito vero e proprio.

D'altra parte, non è la prima volta che il Codacons entra a piedi uniti nel mondo del calcio, e non sempre opportunamente. Basti ricordare le polemiche di novembre con Mihajlovic accusato di "atteggiamento sessista e denigratorio nei confronti delle donne", per aver invitato i suoi giocatori a non essere maschi in casa e femmine fuori. Che dite, ci sono questioni più importanti?