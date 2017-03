Il giovane tedesco non parteciperà alla trasferta di stasera sul campo dell'Atletico Madrid per impegni scolastici. Gli spagnoli hanno vinto in Germania 4-2.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Alberto Casella

I ragazzini che vogliono andare a giocare al campetto si sentono spesso ripetere dai genitori che la scuola viene prima di tutto.

L'esame di maturità tra Haverts e la Champions League

Il caso di Kai Havertz, però, è un po' diverso. Il ragazzo ha 17 anni e da ottobre gioca in Bundesliga e pure in Champions League, ma l'esame di maturità si avvicina e lui ha parecchio da studiare. Ha parlato con la sua società, il Bayer Leverkusen, e insieme hanno deciso che non parteciperà alla trasferta di stasera sul campo dell'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League. A dire il vero il tecnico Tayfun Korkut è in piena emergenza, ma il risultato dell'andata in Germania, 2-4 per gli spagnoli, lascia poco spazio ai sogni: Havertz può rimanere a casa a preparare gli esami.

"Un ottimo rinforzo per il Bayer Leverkusen"

Havertz ha esordito nel campionato tedesco il 15 ottobre scorso contro il Werder Brema, a 17 anni e 4 mesi, e in breve ha scalato le gerarchie del centrocampo del Bayer Leverkusen arrivando ad accumulare 16 presenze in Bundesliga - dove si è già distinto con 4 assist - e 3 in Champions League. Da brividi il suo esordio, il 2 novembre a Wembley, la cattedrale del calcio, nella vittoria 0-1 contro il Tottenham della fase a gironi.

Per Havertz già 16 presenze e 2 gol con la Nazionale Under 17

Centrocampista completo, i suoi riferimenti sono Ballack e Özil, Kai ha ampi margini di miglioramento, anche se in campo mette già in mostra una maturità da veterano. Rudi Völler, indimenticato bomber della Roma e ore direttore tecnico del Bayer, dice di lui:

Se continuerà a crescere a questo ritmo, Kai sarà un ottimo rinforzo per la nostra squadra.