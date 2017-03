Si sono svolti i sorteggi delle semifinali di FA Cup: ancora derby londinese per il Tottenham, l'Arsenal pesca il Manchester City di Guardiola.

di Andrea Pettinello

La FA Cup conosce già le sue semifinaliste: Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester City. Il trofeo più antico del mondo finirà nella bacheca di una di queste squadre. Ieri sera, a pochi minuti dal fischio finale del match tra Blues e Red Devils, si sono svolti i sorteggi per le semifinali, che hanno così sentenziato:

Arsenal v Manchester City

Chelsea v Tottenham

Le semifinali di FA Cup si giocheranno nel weekend del 22-23 aprile sotto l'intramontabile arco di Wembley. Due super sfide che si preannunciano entusiasmanti e ricchissime di spunti. Il Tottenham, dopo aver affrontato il Millwall, si trova alle prese con un altro derby londinese contro il Chelsea di Antonio Conte, deciso a passare il turno per centrare un'insperata quanto storica doppietta. Se, come sembra, la Premier League dovesse ritornare a Stamford Bridge, il manager italiano sarebbe uno dei pochi fortunati (insieme a Carlo Ancelotti) a vincere campionato e FA Cup al primo anno in carica sulla panchina dei Blues. Gli Spurs di Mauricio Pochettino, dopo anni di crescita costante, vogliono finalmente conquistare un trofeo che - secondo quanto dichiarato proprio dal manager spagnolo - poche settimane fa, rappresenterebbe il definitivo salto di qualità per un gruppo di ragazzi affamato di vittorie.

Il teatro delle semifinali di FA Cup

L'altra semifinale di FA Cup

Dall'altra parte invece si sfidano invece due realtà al momento agli antipodi: il Manchester City di Pep Guardiola e l'Arsenal del partente Arsene Wenger. I Citizens sono i favoriti assoluti per il passaggio del turno. L'ottima forma ritrovata e la crescita costante di giocatori come Raheem Sterling e Leroy Sané possono far ben sperare il tecnico spagnolo. Per i Gunners, invece, la situazione è più complicata: la crisi di risultati e le continue proteste dei tifosi per la gestione del manager francese stanno portando lo spogliatoio all'esasperazione.

In campionato si è allontanato il quarto posto, e in Champions League la disfatta contro il Bayern Monaco ha lasciato strascichi indelebili. Ecco perché la FA Cup sembra l'unico vero obiettivo rimasto. Se, come già successo per ben due volte negli ultimi quattro anni, l'Arsenal dovesse riuscire a giocare e vincere la finale della competizione, e almeno per un pomeriggio i supporters dimenticherebbero tutte le difficoltà di questa stagione.