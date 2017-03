L'americano arriva dagli Oklahoma City Blue, squadra della D-League affiliata ai Thunder. Per lui un contratto fino a fine stagione con opzione per la prossima.

4 ore fa di Alessandro Assad

Se ne parlava già da alcune settimane e finalmente il tanto atteso lungo è arrivato. Dopo gli infortuni di Dragic, Simon, Kalnietis e Fontecchio, l'Olimpia Milano ha trovato il rinforzo che cercava e che andrà a dare respiro al proprio roster per questo finale di stagione, tra campionato ed Eurolega. Si tratta di Kaleb Tarczewski, centro bianco classe 1993.

Kaleb Tarczewski con la maglia dei Thunder

I numeri di Tarczewski

Il giocatore arriva dagli Oklahoma City Blue, squadra che milita nella D-League ed affiliata alla squadra NBA degli Oklahoma City Thunder, con cui Tarczewski ha sostenuto il training camp ad inizio stagione, salvo poi essere "parcheggiato" nella lega di sviluppo. Il lungo 24enne, prima di sbarcare a Milano, ha fatto regitrare 10 punti e 7.3 rimbalzi in 25.3 minuti di media a partita, con il 63,3% dal campo e il 72% ai liberi. Numeri niente male per un rookie. Tarczewski, infatti, è uscito lo scorso anno dal college di Arizona dove viaggiava quasi in doppia doppia a partita (9.4 punti e 9.3 rimbalzi).

Tarczewski con la maglia di Arizona

Per lui un contratto di tre mesi più un'opzione per la prossima stagione (in estate potrà uscire solo per un contratto garantito in NBA). Tarczewski potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell'EA7 già questo fine settimana contro la Vanoli Cremona.