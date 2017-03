Il tecnico dei Blues si è lamentato dopo i falli commessi da Herrera e Rojo sul suo numero 10: "Ha preso calci per 90', non penso sia una tattica".

9 minuti fa di Daniele Rocca

Prima Ander Herrera, poi Marcos Rojo. I calciatori del Manchester United durante i quarti di finale di FA Cup hanno riservato un'attenzione particolare nei confronti di Hazard. Fallo sistematico, ogni qual volta il belga scappava alla marcatura. Un comportamento che ha fatto infuriare Conte, che nel post partita ha criticato pesantemente l'atteggiamento degli avversari:

In 20-25 minuti per Hazard è stato impossibile giocare a pallone. Ho visto solo tanti calci. Non penso di essere matto. Ho visto solo lui in questa situazione. Ha iniziato la partita prendendo calci e l'ha finita nello stesso modo. Nessuno può dire che questo non sia successo.

La rabbia di Conte dopo l'ennesimo fallo subito da Eden Hazard

Il tecnico del Chelsea, oltre a seguire la partita dei suoi, ha dovuto fare i conti anche con le proteste del collega: Conte e Mourinho, dopo l'episodio in Premier League, sono tornati a scontrarsi verbalmente. Solo l'intervento del quarto uomo ha evitato guai peggiori.

La rabbia di Conte

Lo scontro tra i due allenatori è avvenuto in seguito all'espulsione di Herrera. Mentre spetterà alla Football Association esprimersi in merito al colpo rifilato da Rojo ad Hazard, non condannato dall'arbitro del match, il signor Michael Oliver. Ma Conte non si è soffermato sul singolo episodio:

Questa tattica, di prendere a calci gli avversari, non dovrebbe esistere. Questo non è calcio per me. Non penso che questa possa essere una tattica. Alle volte, quando si gioca contro giocatori dal grande talento, si prova ad intimidirli. Ma l'arbitro dovrebbe proteggere questo tipo di calciatori. Hazard ha dimostrato grande carattere in una situazione difficile e pericolosa.

La lite tra Mourinho e Conte sedata dal quarto uomo, Mike Jones

Dopo aver eliminato lo United, il Chelsea ha pescato il Tottenham in semifinale di FA Cup. Prima però c'è da pensare al campionato, sabato i Blues saranno ospiti dello Stoke City al Britannia Stadium. L'obiettivo è mantenere il vantaggio di 10 punti sulle inseguitrici.