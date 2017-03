La Cina dichiara guerra al gioco duro: un calciatore dello Shanghai Shenhua è stato messo fuori rosa e multato dopo essere stato espulso per un fallo su Witsel.

1 ore fa di Paolo Cola

Si sarà anche aperta al mondo, la Cina, ma quando si parla di disciplina è difficile non percepire l'atmosfera da partito unico. Ne sa qualcosa il povero Qin Sheng, calciatore dello Shanghai Shenhua e della nazionale cinese, a cui è stata appena inflitta la seguente punizione: retrocessione nella squadra delle riserve, multa salata e possibile azzeramento dello stipendio fino al termine del campionato. La sua colpa? Aver rifilato un pestone al prezioso piede di Axel Witsel, durante la recente sfida contro il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, ed essere stato di conseguenza espulso.

Le dichiarazioni del presidente dello Shanghai Shenhua

La decisione è stata comunicata direttamente dal presidente del club di Shanghai, Wu, Xiaohui, attraverso una nota ufficiale che inizia con toni catastrofici:

Il comportamento irrazionale di Qin Sheng ha severamente danneggiato l'immagine di questa società, del calcio a Shanghai e perfino del calcio cinese. Tutti gli sforzi effettuati da altre persone rischiano di essere vani per colpa sua

Il presidente ci tiene a sottolineare che ogni azione è stata intrapresa da parte del club perché questa tragedia non diventasse realtà, ma tutto è stato inutile:

Considerato che Qin Sheng aveva già ricevuto un cartellino giallo nel match d'esordio di questa stagione, lo avevamo apertamente avvisato del suo cattivo comportamento in campo prima della seconda gara. Tuttavia, i nostri ripetuti avvertimenti non hanno impedito che ciò accadesse

Stiamo parlando di un'ammonizione e di un'espulsione, roba che fa parte del gioco del calcio in ogni epoca e latitudine, o del ritrovamento di una fossa comune nel giardino di casa? Wu Xiaohui non ha alcuna intenzione di concedere attenuanti:

Non penso che il giocatore si sia fatto semplicemente prendere dalla concitazione del momento. Tutt'altro: è stata una flagrante violazione della disciplina aziendale.

Nonostante si sia scusato per il suo comportamento dopo il match, il poveretto pagherà duramente per i suoi crimini. Infatti, lo Shanghai Shenhua ha deciso di declassarlo nella squadra-riserve, neanche fosse uno Schweinsteiger qualsiasi, e di multarlo di 300mila yuan, circa 40mila euro (una somma notevole, considerando che non tutti guadagnano come Tevez). Ma non è finita qua:

Il club vigilerà attentamente sul comportamento del giocatore e sulle sue performance, e deciderà se tagliare o meno il suo stipendio annuale. Mentre proverà a raggiungere i suoi obiettivi sportivi, il club non allenterà il suo controllo disciplinare sui propri giocatore. Quanto accaduto ci servirà da lezione per evitare il ripetersi di fatti simili

A questo punto, è lecito sospettare che si sia voluto fare di Qin Sheng un caso esemplare. La Cina non ha alcuna intenzione di tollerare l'indisciplina e il gioco violento, specialmente se a essere coinvolto è uno dei membri della ricca scuderia di talenti d'importazione.