Società e giocatore non hanno ancora trovato un accordo. Il contratto scadrà nel 2018.

2 ore fa di Michele Liberati

Mertens e Napoli: questo rinnovo non s'ha da fare. L'esterno belga e l'entourage del presidente Aurelio de Laurentiis non hanno ancora trovato un accordo, e con la scadenza fissata per giugno del 2018, le sirene del calciomercato iniziano a suonare più forte. Il giocatore chiede un prolungamento fino al 2021 a 3 milioni di euro a stagione. Troppo per il Napoli, che si ferma a 2,5 milioni. Un gap che non appare insormontabile, ma più il tempo passa e più si fanno avanti le pretendenti.

Se Mertens deciderà di lasciare Napoli, non avrà certamente difficoltà a trovare un'altra squadra, ma alla soglia dei 30 anni (li compirà il prossimo 6 maggio), il giocatore vuole vagliare tutte le possibilità e scegliere senza fretta. A oggi i rumors di calciomercato lo danno sensibile ai radar di Inter e Manchester United.

Pronta un'asta per lui nella prossima sessione di calciomercato?

Mertens, sogno di calciomercato

Il tira e molla con l'Inter è cosa nota già da un paio di stagioni: a Milano Mertens troverebbe una squadra che sta ricostruendo un organico competitivo, per lanciare l'assalto alla Juventus nel prossimo campionato di Serie A. Un ulteriore vantaggio, non da poco, è quello di poter restare in Italia, in un ambiente e in un tipo di calcio che oramai ha imparato a conoscere.

L'altra strada, come detto, porta in Premier League. Il Manchester United di Josè Mourinho non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche di Mertens, ma l'incognita potrebbe essere sull'effettivo utilizzo del centrocampista belga. La concorrenza è tanta e di altissimo valore. Bisognerà valutare anche il mercato in uscita dei Red Devils (per esempio, ci sarà l'addio di Rooney?), e la posizione in classifica al termine di questa Premier League: il prossimo anno sarà Champions o Europa League? Insomma, gli ingredienti per una sessione di calciomercato movimentata dalle parti di Napoli, ci sono tutti.

I numeri in stagione

Con lo spostamento da sinistra al centro operato da Maurizio Sarri, Dries Mertens si è riscoperto goleador come ai tempi del primo anno al PSV (2011/2012). In quella stagione il belga chiuse con 27 gol in 49 presenze. Oggi, siamo già a 24 reti in 34 gare, di cui 19 in campionato. Un potenziale offensivo che potrebbe far comodo a Pioli (che coppia con Icardi!), ma anche a Mourinho, con il folletto a danzare intorno a una punta devastante come Zlatan Ibrahimovic.