Thibaut Courtois respinge la voci di calciomercato che lo vogliono al Real Madrid. Lo fa in prima persona con un'intervista telefonica a Onda Cero dopo la vittoria del suo Chelsea in FA Cup contro il Manchester United (1-0, gol decisivo di Kanté). La domanda del giornalista spagnolo al portiere del Chelsea è diretta e senza giri di parole: 'Ci sono possibilità di vederti a Madrid la prossima stagione?'.

Nelle ultime settimane si è fatto insistente il vociare di un suo passaggio al Real Madrid di Zidane, per prendere il posto di un Keylor Navas che non sembra dare le giuste sicurezze ai campioni d'Europa. Altrettanto netta la risposta di Courtois, che tiene lontane le sirene del calciomercato:

Con la vittoria di misura contro il Manchester United, il Chelsea guidato da Antonio Conte si qualifica per le semifinali di FA Cup. Una partita che sembrava essersi messa su buoni binari dopo l'espulsione di Herrera al 35' del primo tempo, ma la squadra di Mourinho è riuscita a difendere bene e restare compatta fino al triplice fischio finale.

I nostri rivali erano molto forti [...] certo non c'era Zlatan Ibrahimovic, ma abbiamo giocato molto bene contro una squadra fisica che difende molto bene

Una partita accesa dentro e fuori dal campo, con colpi duri sul rettangolo di gioco, e il duello in panchina tra Antonio Conte e Josè Mourinho che ha catalizzato l'attenzione più del gol decisivo di Kanté. Thibaut Courtois evita di commentare, trincerandosi dietro un alibi di ferro.

Per me era molto difficile vedere dalla porta cosa accedeva in panchina. E poi ero concentrato sulla palla.