Il club parigino in estate pronto a versare i 100 milioni di euro della clausola garantendone 5 al giocatore. Si cerca l'erede di Cavani, ma Cairo è pronto a dire no.

3 ore fa di Francesco Bizzarri

100 milioni da versare a patron Cairo, il valore della clausola rescissoria. 'Le coq'. Suona anche bene l’aggettivo per il Gallo Andrea Belotti . Il Paris Saint-Germain sta seguendo l’attaccante del Torino e il già si scalda. Secondo La Repubblica, il club francese in estate è pronto all’offensiva:

Le grandi squadre iniziano i movimenti di calciomercato. Il Paris Saint-Germain cerca l’erede di Cavani, Andrea Belotti è il profilo ideale. L’attaccante del Torino, con 22 reti in campionato, è il capocannoniere della Serie A. Una stagione fantastica fin qui, e può ancora migliorare. A Parigi sono pronti: 100 milioni di euro sul piatto per liberarlo dalla clausola e 5 milioni netti a stagione al calciatore. Un’offerta impossibile da rifiutare. Guadagnerebbe il triplo: 1,5 più bonus l’attuale ingaggio. E Cairo? Il presidente cercherà in tutti i modi di trattenerlo: più volte ha espresso la volontà di non cedere il suo gioiello, anzi. L'obiettivo è quello di costruirci intorno una squadra competitiva che punti all'Europa.

Gallo al centro del calciomercato