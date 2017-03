Mano leggera del Giudice Sportivo, che ha comminato all'attaccante colombiano solo un turno di squalifica dopo le proteste di Juventus-Milan. Graziato De Sciglio.

17 minuti fa di Paolo Cola

Alla fine, possiamo dire che al Milan è andata abbastanza bene. Le temute decisioni del Giudice Sportivo dopo la gazzarra finale di Juventus v Milan, infatti, si sono rivelate molto meno drammatiche del previsto: una giornata di squalifica per Carlos Bacca (più 10mila euro di multa), che va ad aggiungersi a quelle già preventivate per Alessio Romagnoli e José Sosa, mentre se la sono cavata con un'ammonizione con diffida Adriano Galliani e Rocco Maiorino. Nessuna sanzione, invece, per gli altri giocatori rossoneri ipoteticamente nel mirino, come Mattia De Sciglio e Gigio Donnarumma.

Milan, l'esultanza di Carlos Bacca

Le decisioni del Giudice Sportivo sul Milan

Come si legge nel comunicato ufficiale, il centravanti colombiano è stato squalificato:

Per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall'allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale

Nessuna grave offesa agli arbitri, dunque, è stata riportata nel taccuino di Massa, cosa che avrebbe allungato la sospensione di Bacca di almeno un'altra giornata, come accaduto recentemente a Mauro Icardi.

Inoltre, il Giudice Sportivo ha inflitto al Milan un'ammenda di 5mila euro per responsabilità oggettiva: motivo, l'invasione di campo di Galliani, dirigente non inserito nella distinta di gara e dunque non deputato a valicare i confini del terreno di gioco.

Le altre squalifiche in casa rossonera

Come detto, la squalifica per un turno comminata a Bacca va ad aggiungersi a quella rifilata ad Alessio Romagnoli, ammonito per proteste (era diffidato), e a José Sosa, espulso nel finale di gara per doppio cartellino giallo. Tre pezzi fondamentali della spina dorsale del Milan a cui Vincenzo Montella sarà costretto a rinunciare sabato sera - per non contare i vari Bonaventura, Suso e Abate, tutti out per infortunio. Ma, davvero, poteva andare peggio di così.