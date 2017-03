Il Rally di Messico si è deciso sulle colline di Leon. Al britannico Kris Meeke il duello con il francese Ogier.

5 ore fa

Il Rally di Messico è arrivato all'ultimo appuntamento sulle colline di Leon. Ottimo l'avvio dello spagnolo Dani Sordo sulla sua Hyundai. Ma dopo aver vinto le prime due prove nella seconda giornata, la sue speranze sono sfumate. Una ruota bucata lo ha infatti visto allontanarsi dal podio. Giornata più positiva per Thierry Neuville ma non senza problemi. Il suo bagagliaio si è aperto nel corso della gara rallentandolo. Alla fine però è riuscito a piazzarsi al terzo posto.

Lotta Meeke v Ogier

Davanti a lui Sebastien Ogier che ha lottato fino alla fine con Kris Meeke prima di incappare in un testacoda. Meeke ne ha subito approfittato con la sua Toyota Yaris. L'errore di Ogier ha significato per il britannico un decisivo sorpasso in classifica nei confronti del francese.