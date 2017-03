Kris Meeke trionfa in Messico dopo aver rischiato di buttare tutto all'aria nella power stage. Ma qualcuno dall'alto ci avrà messo lo zampino...

3 ore fa di Lucio Rizzica

Chissà se anche nelle vie alberate di Dungannon, in Irlanda del Nord, i nonni insegnano ai loro nipotini -mentre li portano al parco a giocare- che i proverbi rappresentano la saggezza dei popoli. Chissà se quelle frasi brevi di forma lapidaria che si tramandano nei secoli, e si codificano nella memoria collettiva sfociando poi anche in forme scritte, sono pure nell’antica contea di Tyrone il segno di antiche verità ricavate dall’esperienza, di manifestazioni di certezze radicate e nascoste in sottili giochi di immagini e allusioni.

WRC: in Messico trionfa Kris Meeke su Citroen

E chissà se intorno a un focolare sul quale la nonna cucinava l’Irish Stew, lo stufato di agnello e montone con verdure, il nonno di Kris Meeke abbia mai raccontato al nipotino -che già sognava di diventare un rallysta- che ai detti degli avi si deve sempre prestare attenzione. Perché se effettivamente ciò è accaduto, se cioè Kris Meeke è stato educato al rispetto del sapere ancestrale, allora oggi il pilota della Citroen avrà un motivo in più per ringraziare i nonni e la cultura millenaria che ci accompagna e ci accomuna e alla quale prestiamo sempre troppo poco riguardo.

"Meglio sapere dove andare e non sapere come..."

Soprattutto dopo quanto gli è accaduto in Messico, dove nel corso della power stage del rally del Messico, terza prova stagionale del calendario WRC, Meeke ha perso il controllo della sua C3 dopo una compressione, è volato oltre arbusti e rovi, ha battuto contro un’auto in sosta e incredibilmente si è ritrovato in un parcheggio affollato di macchine nel quale si è esibito in uno slalom degno del miglior skater attraverso il quale è tuttavia riuscito a tornare in strada, riprendere la corsa, vincere la tappa e non buttare via tutto il buon lavoro svolto per un week-end intero. Ecco, se a Kris Meeke i nonni hanno mai parlato della saggezza dei proverbi, fategli allora sapere che di sicuro in quella manovra surreale deve esserci stato lo zampino del suo indimenticabile mentore Colin McRae, che dall’alto del Paradiso deve aver chiesto consiglio agli antichi dèi messicani perché gli dessero un’idea per riacciuffare per i capelli una vittoria che stava per essere gettata via. E di sicuro qualcuno –dopo rapido conciliabolo- deve aver suggerito a Colin che nei cieli di Leòn si usa dire che a volte “è meglio sapere dove andare e non sapere come, che sapere come andare e non sapere dove”.

Un indizio prezioso per trasferire in un lampo a Kris la coscienza e la determinazione per voler evitare collisioni e cercare una via d’uscita non importa come pur di trovarla, dopo che spingendo forte la retta via l’aveva invece già smarrita. È stato così, tornando verso il traguardo senza sapere neppure come, con una gomma quasi stallonata, con un nastro di recinzione ad avvolgere la sua Citroen, con lo sguardo di chi si chiedeva dove mai fosse finito e perché mai si trovasse in quella situazione che Meeke ha infatti concluso la prova e vinto. A dispetto di quanto dimostrato poco prima sullo sterrato messicano del Brinco, nella parte finale della power stage, quando sapeva benissimo come impostare l’ultimo rush e si era ritrovato invece quasi ad annegare in un bicchiere d’acqua… Molto meglio davvero sapere dove andare e non sapere come, soprattutto se poi sali sul gradino più alto del podio…

WRC: la classifica dopo tre tappe

Il Rally del Messico è stata la terza tappa della stagione WRC 2017: tre tappe, tre vincitori. Dopo Ogier a Monte Carlo, e Latvala in Svezia, sul gradino più alto del podio è salito Kris Meeke.