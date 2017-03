Il Wolfsburg nella propria storia ha vinto titoli solo con italiani in rosa. Da Barzagli a Zaccardo passando per Caligiuri e i 10mila che abitano lì.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Elmar Bergonzini

L’Italia in Germania. Di emigrati in terra tedesca ce ne sono parecchi, soprattutto a Wolfsburg, la città tedesca più italiana che ci sia. Il club di Bundesliga ha una lunga tradizione col nostro Paese: lì, fino a gennaio, giocava Daniel Caligiuri (convocato da Antonio Conte per uno stage: suo padre è italiano e vive e Bresso, la madre è tedesca) e lì giocava anche il 20enne italo-tedesco Leandro Putaro, che nell’ultima stagione ha segnato 5 gol in 6 partite della Youth League (la Champions dei giovani) e che ora è in prestito al Bielefeld. Ma il rapporto fra l’Italia e il Wolfsburg non è recente.

L’Italia a Wolfsburg

Nel 2009 il club tedesco, allenato da Felix Magath, ha vinto l’unico scudetto della propria storia. Decisivi i gol di Grafite (28) e Dzeko (26), che con 54 reti totali rappresentano la miglior coppia offensiva della storia della Bundesliga. Furono però fondamentali anche Andrea Barzagli e Cristian Zaccardo, che sistemarono la difesa. Non solo la squadra di calcio però: è la città di Wolfsburg ad avere profonde radici italiane. Di fronte allo stadio c’è un ristorante italiano frequentato in particolare da giocatori e tifosi. In città inoltre c’è una vera e propria colonia: il motivo principale è la Volkswagen, azienda per la quale lavorano in molti. Alla fine degli anni 50, la Bundesrepublik constatò che, per la prima volta, c’erano più offerte che richieste di lavoro.

La Volkswagen stava crescendo troppo rapidamente. Si cercarono quindi lavoratori all’estero, specie in Grecia, Spagna, Turchia, Jugoslavia e Italia, appunto. Perfino Alcide De Gasperi spinse i disoccupati italiani verso Wolfsburg:

Andate all’estero e imparate una nuova lingua.

Partirono migliaia di giovani dalla Sicilia, della Calabria e della Sardegna. Il 17 gennaio del 1962 raggiunse la stazione di Wolfsburg un treno con a bordo i primi 100 italiani assunti dalla Volkswagen. Erano quasi tutti ragazzi fra i 18 e i 20 anni, che il tedesco non lo conoscevano affatto. Fecero quindi gruppo, ricreando uno spazio italiano in città.

Nonostante questo l’inserimento è riuscito alla perfezione. Lo dimostra il fatto che davanti alla stazione ferroviaria di Wolfsburg c’è “L’Emigrante”, una statua in bronzo che raffigura un italiano con la valigia in mano. Inizialmente la statua era stata collocata nella piazza dello stadio, ma per evitare che i tifosi la rovinassero, nel 2008 è stata spostata in un luogo più appropriato. Alla fine del 1962 erano già 3188 gli italiani che lavoravano per la Volkswagen dalla sede centrale dell’azienda d’auto. Durante gli anni a Wolfsburg risulteranno vivere oltre 10mila italiani.

In città si trovano ristoranti, bar, ma anche una squadra di calcio tutta italiana. Si tratta della USI Lupo-Martini Wolfsburg, che con la promozione ottenuta la scorsa stagione è arrivata in quarta serie. Lo stadio, il Lupo-Martini-Stadion, contiene 1100 persone. La società, nata col nome Sportclub Lupo nel 1962, è la più antica fra quelle fondate da stranieri. In autunno il Wolfsburg ha indetto un’amichevole proprio con la Lupo-Martini per raccogliere fondi da mandare ad Amatrice. Segno di un rapporto particolare della città con l’Italia. Segno che Wolfsburg rappresenta l’Italia in Germania.