È accaduto nel pre-partita di Tottenham v Millwall: un supporter degli Spurs ha provocato i tifosi ospiti, ricevendo come risposta un pugno in faccia.

1 ore fa di Andrea Pettinello

È accaduto tutto in pochi istanti. Un tifoso del Tottenham, probabilmente ubriaco, si è piazzato al lato della strada dove stavano transitando i fans del Millwall per dirigersi verso il White Hart Lane. Al grido di "Noi odiamo il Millwall", un supporter dei Lions si è prima assicurato che non ci fosse nessun poliziotto nelle vicinanze, poi senza dire una parola gli si è avvicinato sferrandogli un violento pugno al volto. Un colpo che ha mandato al tappeto il tifoso degli Spurs, soccorso da un amico e rialzatosi poco dopo senza riportare danni gravi.

Facebook Twitter Pinterest I tifosi del Millwall all'interno di White Hart Lane

Facebook Twitter Pinterest I settori di Millwall e Tottenham divisi dagli steward

Era un match attesissimo non solo per la posta in palio, la semifinale di FA Cup, ma anche e soprattutto per l'incontro tra due tifoserie storicamente rivali. E infatti le prime avvisaglie di un clima tutt'altro che sereno si erano avute già la scorsa settimana, quando un gruppo di tifosi del Tottenham aveva vandalizzato i muri del The Den, lo stadio del Millwall, con la scritta:

Venite a Tottenham e sarete accoltellati.

Insomma, non proprio il miglior modo per distendere gli animi in vista della partita.

Nonostante l'enorme dispiegamento di poliziotti e steward attorno allo stadio, scaramucce e attimi di tensione non sono mancati. Prima l'episodio sopracitato, poi le spinte, il lancio di bottiglie e le cariche della polizia nel momento in cui la gran parte dei tifosi dei Dockers sono arrivati a White Hart Lane in massa dal sud est di Londra.

Nel corso della partita, fortunatamente, non è accaduto nulla da segnalare. Ma gli steward erano pronti a qualsiasi evenienza: avevano tutti l'obbligo di indossare gli elmetti in plastica (indumento solitamente non utilizzato durante le altre partite) per evitare di essere colpiti da oggetti o semplicemente per difendersi dalle eventuali intemperanze dei tifosi.

Millwall and Tottenham fans clashing before the game today. #THFC #Millwall pic.twitter.com/8mJ6H0Z0JQ — Pints and Pyro (@PintsandPyro) March 12, 2017

Dopo il fischio finale finale da registrare altre scaramucce nella via che dalla South Stand (dove si trova il settore ospiti) conduce alla stazione dei treni di White Hart Lane, con alcuni tifosi venuti a contatto per qualche secondo prima di essere divisi dalla polizia.