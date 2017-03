Presente ieri al Bernabeu, il Fenomeno ha visto la rimonta del Real Madrid ma ha parlato anche di quella del Barcellona contro il Psg.

di Elmar Bergonzini

Un anno solo, ma particolarmente importante. Perché era il suo primo nei massimi campionati europei, perché gli ha permesso di trasferirsi all’Inter, e perché comunque l’ha chiuso con tre trofei vinti. Per Ronaldo, il fenomeno, Barcellona è una tappa importante della propria carriera. Per questo, nonostante gli anni successivamente trascorsi al Real Madrid, guarda i blaugrana con occhi particolari. Presente ieri al Bernabeu per la partita con il Real Betis Siviglia, ha voluto parlare di entrambe le sue ex.

Ronaldo e la rimonta del Barcellona

Quando parla il Fenomeno non lo si può non ascoltare. Un po’ perché basta vederlo per restare in silenzio e a bocca aperta, un po’ perché chi sa trattare la palla come faceva lui, ha una sensibilità particolare per il calcio. Al termine della partita vinta dal Real Madrid, Ronaldo ha commentato ai microfoni di Movistar+ l’errore di Keylor Navas:

Penso sia stato sorpreso dal rimbalzo del pallone quando ha cercato di controllarlo ma si è reso conto che gli era sfuggito. Ha sbagliato a provare ad afferrare la palla invece di rinviarla in angolo.

Con la rimonta di ieri il Real si è ripreso la vetta della classifica, ma la vera remuntada è quella riuscita al Barcellona mercoledì scorso contro il Psg in Champions League. Ronaldo l’ha vista, ed è rimasto estasiato:

Mi è piaciuta. A tutto il mondo del calcio è piaciuta, è stata una rimonta indimenticabile.

Specie per chi è riuscito a portare a termine rimonte così (Gundogan e Hummels su twitter hanno ricordato quella del Dortmund sul Malaga nel 2013), o per chi quella maglia l’ha indossata. E Ronaldo a Barcellona ci è stato. Un anno solo, ma fu particolarmente importante.