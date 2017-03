Il 5 marzo a Mosca è stato organizzato il Red Bull Shlem & Kragi, un torneo nazionale di hockey sul ghiaccio. La particolarità? Si gioca 4 contro 4, senza portieri.

16 ore fa di Angelo Cavaliere

Tra le innumerevoli competizioni sportive cittadine che ci sono al mondo, il Red Bull Shlem & Kragi organizzato a Mosca è davvero particolare.

Infatti, si tratta di un torneo di hockey sul ghiaccio in cui però ogni squadra entra in pista con soli 4 uomini: come è facile immaginare, il giocatore mancante è proprio il portiere.

Per segnare il punto, basta colpire con la sfera la "porta", cioè un piccola costruzione fatta con le gomme delle automobili.

Non si creda però che questo faciliti il gioco: il Red Bull Shlem & Kragi è infatti una competizione a livello nazionale.