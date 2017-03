Red Bull Formulaz: una gara di macchine di legno in Turchia

Per organizzare una gara di macchine non c'è bisogno di motori e benzina. Al Red Bull Formulaz, in Turchia, l'unico materiale adatto per correre è il legno.

Chi l'ha detto che per correre una gara di macchine c'è bisogno per forza di motori e benzina? A sfatare questa convinzione ci pensa il Red Bull Formulaz: una competizione di downhill automobilistico che si svolge a Rize, in Turchia. La prerogativa di questo Gran Premio è che le vetture siano costruite esclusivamente con il legno. Nel video possiamo assistere alle immagini dell'ottava edizione, corsa nel 2016.

