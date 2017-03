142 km di corsa da completare in soli due giorni con ogni mezzo e contro ogni condizione climatica.Questo è il Red Bull Defiance 2017, a Wanaka, in Nuova Zelanda.

15 ore fa di Angelo Cavaliere

Il Red Bull Defiance non è una semplice corsa.

Per completare i 142 km del percorso di Wanaka, in Nuova Zelanda, i 132 partecipanti hanno solo due giorni e devono dimostrare la loro abilità in diverse discipline, affrontando qualsiasi condizione climatica.

Si passa dall'arrampicata al canottaggio, dal mountain bike al kayak, fino al tiro al piattello.

I migliori della competizione di quest'anno sono stati Braden Currie e Josiah Middaugh che hanno raggiunto il traguardo nell'impressionante tempo di 10 ore e 22 minuti.