Con l'ultima gara ad Ottawa, in Canada, si è concluso il Red Bull Crashed Ice 2017. Campione assoluto della competizione, l'atleta americano Cameron Naasz.

10 ore fa di Angelo Cavaliere

Cameron Naasz ha vinto il Red Bull Crashed Ice 2017.

Dopo le ottime posizioni ottenute nelle gare precedenti - ha conquistato per due volte il primo posto e altre due il terzo - nell'ultima prova di Ottawa, in Canada, non ha lasciato spazio a nessuno e ha battuto tutti i suoi avversari.

In quest video possiamo gustare un riepilogo dell'ultima gara e l'intervista al nuovo campione.