Lo spagnolo deve scegliere entro maggio se tornare a Madrid o rimanere in Inghilterra. Intanto Mourinho vuole fargli rinnovare il contratto.

2 ore fa di Daniele Rocca

La fine della stagione si avvicina e molti club stanno già programmando il futuro. Tra questi c'è anche il Real Madrid: la società spagnola vuole evitare che anche in questa stagione fallisca la corsa a De Gea. Nella mente dei tifosi merengues c'è ancora la trattativa saltata per un fax.

Keylor Navas non dà più le garanzie della passata stagione (la papera di ieri sera, riscattata nel finale, lo ha dimostrato ancora), nonostante Zidane lo difenda ad oltranza. Brutta notizia per il Manchester United, il Real Madrid ha deciso di fare sul serio per l'ex portiere dell'Atletico. Secondo il Mirror, però, il club di Florentino Perez ha lanciato un vero e proprio ultimatum a De Gea, che dovrà decidere entro la prima settimana di maggio il suo futuro. O tornare a Madrid, o rimanere in Spagna. È questo il dilemma.

La volontà dello United è più che chiara. Lotterà fino all'ultimo per resistere all'offensiva del Real Madrid. Ma sono già pronti a un piano B: il profilo che piace a Mourinho è quello di Gigio Donnarumma, destinato a uno dei top club europei.

Prima di valutare un eventuale sostituto però, il tecnico portoghese cercherà di mandare in fumo i piani del Real Madrid. Il Manchester United potrebbe proporre a De Gea di prolungare il suo contratto di un altro anno - dal 2019 al 2020 - aumentando anche la clausola rescissoria, da 65 a 80 milioni. Lo Special One userà la carta della psicologia: rimanendo a Manchester, il portiere della nazionale spagnola potrebbe aiutare i Red Devils a tornare sui livelli di qualche anno fa. Diventare uno dei leader dello spogliatoio, crescendo anche a livello umano sotto la guida del miglior allenatore del mondo.