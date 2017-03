Lo spagnolo ha segnato l'ennesimo gol decisivo contro il Betis diventando il 2° difensore più prolifico della storia del Real Madrid.

969 condivisioni 4 stelle

3 ore fa di Michele Pedrotti

Sì, lo ha fatto ancora. E lo fa sempre, Sergio Ramos. Ormai gli aggettivi stanno finendo per il capitano del Real Madrid, che nella sfida di Liga contro il Betis ha segnato il gol del 2-1 all'81' regalando così alla sua squadra il primo posto a +2 sul Barcellona (sconfitto al Riazor contro il Deportivo) con ancora una gara da recuperare.

Una rete che ha permesseo anche all'ex Siviglia di entrare ancor di più nella storia del club di Madrid: con 69 gol è ora il secondo difensore più prolifico delle merengues. Superato Roberto Carlos, in testa c'è Fernando Hierro a 128 (ha iniziato la carriera da centrocampista offensivo).

Sergio Ramos salva sempre il Real Madrid

Partiamo da quello che è successo durante la sfida del Bernabeu contro il Betis. Il Real Madrid di Zidane parte male, malissimo, subendo dopo soli 24 minuti il gol degli andalusi firmato Sanabria. Una rete di Cristiano Ronaldo nel finale di primo tempo concede ai blancos di andare all'intervallo sull'1-1, ma il pari non basta per tornare al primo posto solitario davanti al Barcellona. Nella ripresa la palla non sembra voler entrare finché, a dieci minuti dal termine, su un calcio d'angolo battuto da Kroos sbuca il solito numero quattro che segna un gol pesantissimo.

I numeri di un leader

Dal famigerato gol del pareggio al 93' segnato in finale di Champions contro l'Atletico Madrid nel 2014, Sergio Ramos non ha fatto altro che segnare reti pesanti. Da quel giorno, sui 22 gol fatti, ben 19 sono risultati decisivi ai fini del risultato.

Sintomo che quando il match si fa caldo lui non è proprio capace di tirarsi indietro. Basti pensare solamente all'ultima settimana, in cui prima ha affondato i sogni europei del Napoli siglando una doppietta all'inizio del secondo tempo, poi ha portato in vetta il Real Madrid aumentando considerevolmente le possibilità di titolo per i blancos.

In questa stagione solo nel 5-2 contro l'Osasuna del 10 settembre una delle sue 10 reti (sì, siamo a marzo ed è già in doppia cifra) è stata superflua, le altre nove sono tutte risultate fondamentali. La domanda è lecita: se la stagione dei blancos risultasse trionfale, il numero 4 meriterebbe il Pallone d'Oro?

Stoccata al Barcellona

Dopo la sfida contro il Betis, il capitano del Real Madrid ha anche rilasciato qualche dichiarazione sulla storica rimonta del Barça ai danni del Paris-Saint Germain negli ottavi di Champions League. Con una frase sibillina che sa tanto di stoccata agli acerrimi rivali.