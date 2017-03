Il centrocampista belga regala il primo punto in campionato a Cannavaro, nella stessa partita Pato sbaglia un rigore. Pellè batte il Guangzhou ma non segna.

di Paolo Gaetano Franzino

Deludono i big nella 2° giornata della Chinese Super League. Nessuna delle stelle del torneo ha conquistato gli onori delle cronache, eccezion fatta per Axel Witsel, a segno per la prima volta in terra asiatica. Appena sufficienti le prestazioni di Carlos Tevez e Oscar, male Fredy Guarin e soprattutto Alexandre Pato.

Vola lo Shanghai dei... cinesi: a secco Hulk e Oscar

Due partite e altrettante vittorie per lo Shanghai SIPG, al momento la squadra più convincente del torneo. La compagine allenata dal portoghese André Villas-Boas può contare sugli assi brasiliane Hulk, Oscar ed Elkeson, tuttavia nessuno di questi ha timbrato il cartellino nel 2-0 contro lo Yanbian Fude. A regalare i tre punti allo Shanghai sono stati i cinesi Wenjun Lü e Wu Lei. Solo un assist per Hulk, neanche quello per un Oscar apparso in ombra. Elkeson, indisponibile dopo la tripletta nella prima giornata, è stato raggiunto in testa alla classifica marcatori da Giovanni Moreno.

Shanghai Shenhua v Tianjin: Witsel segna, Pato sbaglia

Il primo punto di Fabio Cannavaro alla guida del Tianjin Quanjian arriva grazie alla rete di Witsel. Il tecnico italiano può avere rimpianti, però, per il calcio di rigore sbagliato dal 'Papero' Pato a tre minuti dal triplice fischio. Ancora una brutta prestazione per l'ex attaccante del Milan, tra i peggiori anche nella prima giornata. Lo Shanghai Shenhua, in dieci uomini dal 26' del primo tempo, era passato in vantaggio con il già citato 'Gio' Moreno; tra le file dei Blues, da rivedere le prestazioni di Tevez e Guarin: l'argentino non è riuscito ad incidere al contrario di quanto aveva fatto all'esordio; il colombiano ha sulla coscienza la marcatura sbagliata su Witsel in occasione della rete del belga.

Pellè batte Ricardo Goulart

Nessuna rete per i due bomber nella vittoria dello Shandong Luneng sul ben più quotato Guangzhou Evergande. Ma ad esultare al fischio finale è il nostro Graziano Pellè, primo in classifica dopo il successo sui campioni in carica. Deludono, tra gli uomini di Scolari, i brasiliani Paulinho (una doppietta per lui la scorsa settimana) e Ricardo Goulart: stupisce che l'attaccante verdeoro non sia riuscito ancora a realizzare un gol dopo i diciannove che gli avevano permesso di vincere la classifica cannonieri un anno fa. Neanche convocato Jackson Martinez, ancora in attesa del debutto stagionale dopo l'esclusione dalla lista della Champions League asiatica.

I flop: male Pellegrini e il Jiangsu

Copyright GettyImages Manuel Pellegrini, allenatore dell'Hebei Fortune.

Inizio di campionato decisamente negativo per l'Hebei Fortune e il Jiangsu Suning, che alla vigilia risultavano tra le favorite per la vittoria finale. I primi, allenati dall'ex Manchester City Manuel Pellegrini, hanno raccolto appena due punti nelle sfide contro Jianye e Lifan, nonostante la presenza di Hernanes e Lavezzi (l'argentino non ha giocato l'ultima gara). Ancora peggio ha fatto lo Jiangsu, bloccato in casa sullo 0-0 dal Tianjin Teda dopo il netto 4-0 subìto dallo Shenhua. In occasione del pareggio a reti bianche si è sentita tanto l'assenza del fantasista Alex Teixeira, squalificato per l'espulsione rimediata una settimana fa. Ramires, in campo per novanta minuti, non ha brillato.

Risultati e classifica Chinese Super League

Sugli altri campi si registrano gli 1-1 tra Guizhou e Beijing Guoan (per i pechinesi ha segnato il turco Burak Yilmaz) e tra Jianye e Liaoning. Infine, da sottolineare il successo per 1-0 del Guangzhou R&F ai danni dello Yatai: grazie alla seconda vittoria casalinga consecutiva, gli uomini di Stojkovic salgono in testa al campionato assieme a Shanghai SIPG e Shandong, con due punti in più dello Shenhua e tre in più dell'Evergrande.

Sarà interessante, quindi, il big match della prossima giornata tra il Guanghzou di Scolari e lo Shanghai, in programma sabato 1 aprile alle 13.35 (ore italiane). Il campionato, infatti, si fermerà per due settimane lasciando spazio alla Chinese FA Cup, nonostante a scendere in campo saranno solo formazioni della quarta serie.