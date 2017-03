Il pilota spagnolo della Yamaha è una furia anche sulla pista di Losail. Molto indietro Valentino Rossi e Marc Marquez, segnali incoraggianti dalle due Ducati.

Dalla Spagna alla Malesia, dall'Australia al Qatar. C'è solo un dominatore nei test invernali della MotoGP: Maverick Vinales. Il pilota spagnolo ha dimostrato in questi mesi di aver affinato il suo feeling con la Yamaha: sempre il più veloce, la pista non fa differenza. Chi invece ha faticato è Valentino Rossi, che ha sperimentato molto in vista dell'inizio della stagione . Stesso discorso per Marc Marquez, mentre le due Ducati hanno fatto qualche passo in avanti.

I risultati della MotoGP

Tutti i lampioni della pista di Losail sono per lui. Vinales ruba la scena nei test della MotoGP: il più veloce nella seconda giornata di prove, si è confermato anche nella terza e ultima. Adesso però Maverick deve dimostrare di essere il più forte anche in gara, quando ci sarà da lottare spalla a spalla. Lo spagnolo è pronto? Mancano due settimane esatte per scoprire la risposta.

Alle spalle del pilota della Yamaha si è piazzato Andrea Dovizioso, che dopo aver sperimentato le novità aerodinamiche, si è concentrato sui tempi: solo 71 millesimi il ritardo del forlivese. Niente male anche il crono di Lorenzo, che si è piazzato quarto, subito dietro Pedrosa. Molto più indietro il campione del mondo della MotoGP e il suo vice: Marc Marquez, complici i test con la nuova carena, non è riuscito a fare meglio del decimo tempo. Peggio di lui ha fatto Rossi, fuori dalla top ten: Valentino ha pagato più di 8 decimi dal compagno di squadra.

Le dichiarazioni

Sempre davanti a tutti. Vinales non si nasconde quando c'è da commentare i quattro test della sessione invernale:

Abbiamo fatto dei buoni test, senza commettere alcun errore, poi mi sento bene con la squadra. Stiamo lavorando per vincere. Alla fine è il nostro obiettivo e possiamo farcela. Io sto lavorando per lottare per il titolo e sicuramente ci proverò. Rossi e Marquez? Penso che siano grandi piloti, che sono ad un livello incredibile e che saranno lì. Forse ci saranno Lorenzo, Dovi e Pedrosa. Sarà un anno difficile e dobbiamo farci trovare pronti.

Molto meno entusiasmo nell'altra metà del box Yamaha. Valentino non può essere soddisfatto del suo pre-campionato:

Non abbiamo ancora capito bene cosa ci serve per far andare forte la moto. Delle volte riusciamo ad andare meglio, ma spesso, come oggi, abbiamo fatto fatica anche se abbiamo fatto delle modifiche, quindi è stata una giornata più difficile. Speriamo che in due settimane succeda qualcosa di miracoloso e di riuscire ad andare forte. La moto è abbastanza diversa, quindi siamo un po’ in crisi.

Sempre molto equilibrato Marc Marquez. Lo spagnolo vede il bicchiere mezzo pieno e non sembra preoccupato dal decimo tempo di ieri:

Sono contento del ritmo siamo stati in grado di tenere oggi, ma, naturalmente, non è stato il miglior test di pre-campionato per noi. Sono caduto tre volte e in particolare l’ultimo incidente durante la mia simulazione di gara è accaduto per colpa mia. Il nostro ritmo è abbastanza buono e solo Vinales è stato il più veloce di tutti: se dovessimo gareggiare domani credo che dovremmo essere in grado di lottare per il podio.

Miglior risultato nei test per Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha strappato il quarto tempo e si è detto particolarmente contento. Ma non abbassa la guardia:

Abbiamo migliorato abbastanza il ritmo e sono anche riuscito ad ottenere dei buoni tempi, ma dobbiamo ancora lavorare sul passo gara e, in vista del GP, decidere anche che pneumatici utilizzare. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, però su questo circuito credo che potremo ottenere un buon risultato e quindi lascio il Qatar con ottimismo per la prima gara. Vinales è molto forte e non solo per la Yamaha, perché fa la differenza anche rispetto agli altri piloti del marchio.

La nuova carena della Honda

Così come la Ducati, anche il team Repsol ha apportato modifiche aerodinamiche per distribuire meglio il peso. Marquez è sceso in pista con la nuova carena della Honda per saggiare le potenzialità della sua RC213V: le risposte sono state incoraggianti.

La grossa presa d'aria sul cupolino dovrebbe consentire ai due piloti di essere più veloci in accelerazione, cercando di competere con le prestazioni della DesmosediciGP. Dopo le prove con le nuove alette aerodinamiche di due giorni fa - probabilmente la principale causa delle due cadute dello spagnolo - Marquez ha testato l'ennesima novità in casa Honda.